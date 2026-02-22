Estados Unidos venció a Canadá y se coronó campeón olímpico de hockey hielo tras 46 años de sequía

Estados Unidos se proclamó campeón olímpico de hockey sobre hielo este domingo en los Juegos de Milán-Cortina 2026, tras vencer 2-1 a Canadá en la final gracias a un gol de oro de Jack Hughes en el tiempo suplementario.

El tanto decisivo llegó apenas un minuto y 40 segundos después de iniciada la prórroga y permitió al equipo estadounidense conquistar su tercera medalla de oro olímpica en esta disciplina, la primera desde Lake Placid 1980, rompiendo así una sequía de 46 años. La edición también marcó el regreso de jugadores de la NHL al torneo olímpico tras 12 años de ausencia.

Estados Unidos abrió el marcador en el minuto 6 con un gol de Matthew Boldy, tras asistencia de Auston Matthews. Canadá igualó el encuentro al cierre del segundo periodo con una anotación de Cale Makar, y el marcador se mantuvo sin cambios durante el tercer tiempo.

En la prórroga, Hughes definió el partido y selló el triunfo en una final de alto nivel, en la que Canadá incluso superó a su rival en disparos a puerta, pero no pudo evitar la revancha estadounidense tras dos finales olímpicas perdidas ante el conjunto canadiense.

En el partido por el tercer lugar, Finlandia, campeón olímpico en Pekín 2022, derrotó con claridad 6-1 a Eslovaquia para quedarse con la medalla de bronce.

