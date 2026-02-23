Captan a Kash Patel, director del FBI, celebrando eufórico la medalla de oro con el equipo de hockey

Estados Unidos hizo historia y acabó con una sequía de 46 años sin oro olímpico en hockey sobre hielo. Tras la proeza, se hizo viral la imagen del director del FBI, Kash Patel, celebrando eufóricamente con los jugadores dentro del vestuario de la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

Patel fue captado en la intimidad del equipo de hockey saltando, bebiendo y gritando de felicidad junto con los miembros de la delegación de Estados Unidos que hicieron historia en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

En el video se ve a Patel con un jersey del Team USA y siendo aupado por la plantilla. En medio del agitado festejo, uno de los jugadores le puso al director del FBI su medalla dorada.

Posteriormente, comenzaron a saltar y cantar: ‘Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)’, del cantante country Toby Keith.

Este tema con tono patriótico se ha vuelto una costumbre tras los atentados del 11-S en actos políticos o eventos deportivos con representación estadounidense.

“Oye, el Tío Sam puso tu nombre en lo más alto de su lista y la Estatua de la Libertad empezó a agitar el puño. Y el águila volará y será infierno cuando oigas a la madre libertad tocar su campana”, cantaron.

Días antes de la final, el pasado jueves, Patel llegó a Milán en un avión estatal de $60 millones de dólares en medio de la polémica que existe en la opinión pública por sus viajes.

A través de su cuenta de X, Patel salió al paso y aclaró el motivo de su presencia en la final de Milano-Cortina. El encargado del FBI aseguró que los propios jugadores lo invitaron al vestuario a formar parte de la celebración privada.

“Para los medios de comunicación muy preocupados: sí, amo a Estados Unidos y me sentí profundamente honrado cuando mis amigos, los recién ganadores de la medalla de oro del equipo de EE. UU., me invitaron al vestuario para celebrar este momento histórico con los muchachos, el mejor país del mundo y el mejor deporte del mundo”, comunicó.

For the very concerned media – yes, I love America and was extremely humbled when my friends, the newly minted Gold Medal winners on Team USA, invited me into the locker room to celebrate this historic moment with the boys- Greatest country on earth and greatest sport on earth.… — Kash Patel (@Kash_Patel) February 23, 2026

El funcionario de 45 años es un apasionado del hockey. Incluso estuvo presente cuando Alex Ovechkin rompió el récord de goles de Wayne Gretzky en abril de 2025.

Antes de ser director del FBI, Patel entrenó a un equipo de hockey de jóvenes. En una entrevista con Washington Examiner en 2024, reconoció que jugaba al hockey desde niño.

Patel es defensa de ‘The Dons’, equipo que juega 46 partidos al año y sus competencias se llevan a cabo los domingos.

No es la primera vez que el funcionario deja mostrar su pasión por el deporte. Hace unos meses se le vio lucir una corbata del Liverpool en medio de una sesión ante el Congreso.



