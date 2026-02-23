Donald Trump celebra el oro en hockey con video de IA “peleando” con jugador canadiense

Donald Trump se hizo viral por la forma en la que celebró la proeza de Estados Unidos al ganar la medalla de oro en hockey sobre hielo tras 46 años de sequía. El mandatario republicano compartió un video elaborado con inteligencia artificial en el que se le ve golpearse a un jugador canadiense.

A través de su red social Truth Social, Trump compartió el clip hecho con IA en el que aparece vestido de traje y corbata, pero siendo un jugador más del Team USA que conquistó la medalla de oro el pasado domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina.

El clip fue generado por Grok, la inteligencia artificial de X. La pieza audiovisual está llena de momentos destacados en los que se ve a Trump repartiendo “checks” (golpes de hombro) a los jugadores canadienses.

Incluso se le ve hacer uso del ‘Dropping the gloves’, la señal universal en el hockey que permite la pelea a puños entre dos rivales. El video cierra con Trump anotando el gol de la victoria contra los canadienses y siendo rodeado por los jugadores estadounidenses.

Trump posted an AI video of himself punching a Canadian hockey player and winning the Olympic gold for Team USA. pic.twitter.com/yP7F3g1vXz — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) February 23, 2026

Además del video, Trump también envió un mensaje de felicitación formal al equipo de hockey estadounidense después de la victoria en la final en la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

“¡El equipo estadounidense ha ganado la mayor cantidad de medallas de oro en los Juegos Olímpicos! Presidente DJT”, escribió el republicano.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Feb 22 2026, 5:50 PM ET )



The most Gold Medals ever won by Team USA at the Olympics! President DJT pic.twitter.com/6iJspAkwH6 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) February 22, 2026

En redes sociales, los internautas recordaron que el video satírico de Trump se da en medio de una rivalidad y tensión con Canadá por las declaraciones del republicano sobre su intención de convertir a Canadá en el estado número 51 de la nación.

También por su intención de imponer aranceles del 25 % a todas las exportaciones de Canadá a Estados Unidos, con la excepción del gas y el petróleo.

Asimismo, ocurre tras las palabras del exprimer ministro Justin Trudeau, cuando dijo: “No pueden llevarse nuestro país, y no pueden llevarse nuestro juego”, luego del Nations Face-Off de la NHL, que terminó a favor de Canadá.

No es la primera vez que Trump usa inteligencia artificial en el ámbito deportivo. A finales de noviembre compartió un video hecho por IA donde aparecía jugando fútbol y dominando un balón con Cristiano Ronaldo en el Despacho Oval de la Casa Blanca.



