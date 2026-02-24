Portugal vigila situación de seguridad en México previo a amistoso en el Estadio Azteca

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó que sigue de cerca la situación de seguridad en México ante un repunte de la violencia, a pocas semanas del amistoso internacional frente a la Selección de fútbol de México, programado para el 28 de marzo.

En un comunicado oficial, el organismo luso señaló que está “monitoreando de cerca la delicada situación que se desarrolla actualmente en México”, luego de que el domingo el Ejército mexicano se enfrentó al narcotraficante más poderoso del país, hecho que detonó un aumento de la violencia y generó preocupación internacional.

Amistoso en el renovado Estadio Azteca rumbo al Mundial

El partido entre Portugal y el Tri será el primero en el renovado Estadio Azteca de la Ciudad de México, recinto emblemático que también albergará el partido inaugural de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

La federación portuguesa reconoció sentirse honrada por la invitación, pero advirtió que “la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones” que encontrará su delegación.

El organismo subrayó que cualquier decisión respecto a la celebración del encuentro dependerá de un monitoreo permanente, en coordinación con el gobierno portugués y en estrecho contacto con la Federación Mexicana de Fútbol.

“La seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados es una prioridad absoluta”, enfatizó la federación lusa, dejando claro que ese será el principal criterio para confirmar su participación en el amistoso.

México garantiza condiciones para el Mundial

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en su conferencia matutina que “no hay riesgo” para los aficionados que viajen al país con motivo del Mundial.

Mientras tanto, la actividad futbolística continúa. México enfrentará a Islandia en Querétaro en otro partido amistoso, y la federación islandesa expresó que espera que el compromiso se dispute según lo previsto.

La decisión final de Portugal será un indicador relevante sobre la percepción internacional en torno a la organización de eventos deportivos de alto perfil en territorio mexicano.

