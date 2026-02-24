Kylian Mbappé prende alarmas y es duda contra Benfica en Champions

Kylian Mbappé encendió las alarmas del Real Madrid para el duelo de vuelta de playoffs ante Benfica tras sentir molestias en la rodilla.

De acuerdo a múltiples reportes, Mbappé no terminó el entrenamiento de este martes previo al partido en la ciudad deportiva de Valdebebas.

No está descartada su presencia en el partido ante el Benfica en el Santiago Bernabéu como publicó en Francia L’Equipe, que aseguró que el delantero “está obligado a guardar reposo” por el dolor que siente en la rodilla izquierda.

También informó de una prueba médica que le hicieron en la tarde del martes que confirmó que “la articulación está lejos de estar recuperada”.

🚨 Kylian Mbappé could miss Real Madrid vs Benfica game tomorrow, L'Équipe reports.



Kylian feels pain in his left knee and could be out tomorrow. pic.twitter.com/7WRyrOleA8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2026

Arbeloa admitió que Mbappé está jugando pese a molestias

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, agradeció en su comparecencia el esfuerzo que está realizando Mbappé, que ha disputado con molestias los dos últimos partidos, lo que ha afectado su rendimiento goleador.

“Kylian está preparado para jugar mañana y es lo más importante a estas horas. Lleva varias semanas como todo el mundo sabe y quiero poner en valor el compromiso con sus compañeros, su equipo, entrenador, club y aficionados”, afirmó Arbeloa en rueda de prensa.

“Es importante poner en valor el esfuerzo que está haciendo, intentando ayudar en el campo. Es un jugador diferencial y los defensas saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo para mañana, lo vamos a necesitar y seguro que hará un gran partido”, añadió, dando por segura su presencia pese a que minutos antes no había acabado el entrenamiento.

El Real Madrid admite que Mbappé es duda para el partido ante el Benfica, pero señala que su presencia se decidirá este miércoles,

Antes de salir la lista, Álvaro Arbeloa y Mbappé conversarán para saber si cuenta con él, según las sensaciones que tenga el futbolista tras una última prueba.

Sigue leyendo:

Thibaut Courtois expresa decepción por Mourinho tras críticas a Vinícius

Cristiano Ronaldo envió mensaje a Lindsey Vonn tras dramática lesión: “Las leyendas siempre se levantan”

“No hay riesgos”: Claudia Sheinbaum sobre seguridad del Mundial 2026 en México