Cristiano Ronaldo envió mensaje a Lindsey Vonn tras dramática lesión: “Las leyendas siempre se levantan”

Tras su dramática lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, Lindsey Vonn vivió un calvario en el que estuvo dos semanas hospitalizada y casi sufrió la amputación de su pierna. Por tal motivo, Cristiano Ronaldo quiso enviarle un mensaje de ánimo.

En respuesta a un video que publicó la esquiadora en su cuenta de Instagram en el que narra cómo gracias a una intervención quirúrgica de Tom Hackett evitó la amputación de su pierna izquierda, Ronaldo le dedicó unas palabras de ánimo.

La publicación tuvo más de 10 millones de visualizaciones y 40,000 comentarios. Uno de ellos fue el del futbolista portugués, quien la animó a seguir adelante en su recuperación.

“Los campeones se definen por los momentos en los que ganan y por los momentos en los que se niegan a rendirse. Lindsey Vonn, las montañas que conquistaste nunca fueron más grandes que la fuerza que llevas dentro. Sigue luchando. Las leyendas siempre se levantan”, respondió CR7.

El futbolista portugués no fue la única figura del deporte en responderle a Vonn. El exjugador sueco Zlatan Ibrahimovic también envió un mensaje en el que le recordó que “rendirse no es una opción”.

Vonn contestó: “Nunca” al ahora directivo del AC Milán. Otro de los que se unió a la ola de buenas vibras para la estadounidense fue el extenista español Rafael Nadal.

Vonn, que competía con una grave lesión de rodilla, tuvo que ser evacuada en helicóptero al inicio del descenso olímpico por una caída. La esquiadora de 41 años perdió el control a los 13 segundos de su actuación y salió rodando hacia abajo.

Uno de los momentos más tensos y virales fue su desgarrador grito mientras era atendida por el personal médico en la nieve.

Lindsey, que ostenta un récord de 12 victorias en la Copa del Mundo, volvió a competir al más alto nivel en estos Juegos Olímpicos después de casi seis años fuera del circuito con una prótesis parcial de titanio en su rodilla derecha.

Su última lesión de rodilla se dio en Suiza a pocos días de empezar los Juegos Olímpicos de Invierno. A pesar del parte médico, decidió competir convaleciente de su rodilla y terminó empeorando el daño.



