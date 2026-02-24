Trump amenaza a Netflix con “consecuencias” si no despide a Susan Rice de su directiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar a Netflix al exigir que retire de su junta directiva a Susan Rice o, de lo contrario, amenazó con que la plataforma “pagará las consecuencias”, en medio de la revisión gubernamental de una megafusión que involucra a la compañía.

En una publicación en Truth Social, el mandatario republicano calificó a Rice de “racista” y la acusó de estar “obsesionada” con él. Además, cuestionó cuánto le paga la empresa y los motivos por los cuales forma parte de su directiva.

El mensaje lo publicó después de que la periodista de investigación y activista Laura Loomer criticó en X unos comentarios recientes de Rice en un pódcast.

Según Loomer, la exfuncionaria afirmó que las corporaciones que se “inclinaron ante Trump” tendrán que rendir cuentas si sus opositores ganan futuras elecciones.

“No va a terminar bien para ellas”, dijo Rice, de acuerdo con lo citado.

Netflix @netflix Board Member Susan Rice @AmbassadorRice says corporations who took a "knee to Trump" will face an "accountability agenda" from elected Democrats if they win the midterms in 2026 and the 2028 Presidential election.



Does Netflix stand by their Board Member… https://t.co/FmL458ugHm pic.twitter.com/CkjhDXWX0s — Laura Loomer (@LauraLoomer) February 21, 2026

Loomer interpretó esas palabras como una amenaza contra quienes apoyaron al actual mandatario y acusó a Rice de promover un “gobierno instrumentalizado y represalias políticas”.

Y la señaló por declaraciones en las que advertía sobre supuestas violaciones de derechos constitucionales en actuaciones de autoridades migratorias.

Loomer dijo que Rice calificó al presidente como un “líder autoritario” que utiliza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como una fuerza policial personal. Además, citó otras declaraciones en las que Rice advertía que Estados Unidos vive en una “sociedad sin ley” donde se vulneran derechos constitucionales.

Asimismo, la acusó de haber promovido una aplicación para rastrear operativos de ICE, lo que, según afirmó, pondría en riesgo a agentes federales.

De acuerdo con información publicada por CNN, la nueva advertencia de Trump reaviva la posibilidad de que el presidente intervenga en el proceso de revisión de la megafusión pendiente de Netflix.

La compañía mantiene un acuerdo con Warner Bros Discovery —empresa matriz de CNN— para adquirir Warner Bros, HBO y otros activos de entretenimiento.

Sin embargo, el Departamento de Justicia investiga la operación y podría demandar para bloquearla. En este contexto, Trump ha enviado señales contradictorias sobre su eventual participación directa.

Hace dos semanas aseguró que no estaría “involucrado” en la revisión, aunque anteriormente había indicado lo contrario.

CNN también informó que, en paralelo, tanto Netflix como la empresa Paramount han buscado acercamientos con el mandatario.

Algunos influenciadores alineados con el movimiento MAGA han acusado a Netflix de ser una empresa “woke” con excesiva influencia cultural, señalamientos que la compañía ha rechazado.

Loomer, además, ha afirmado de manera reiterada —y falsa, según CNN— que la cadena forma parte directa de la transacción de Netflix.

El codirector ejecutivo de la empresa, Ted Sarandos, manifestó confianza en que la compañía superará el proceso de revisión regulatoria.

Susan Rice fue embajadora ante la ONU y asesora de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama, y posteriormente dirigió el Consejo de Política Nacional en la Casa Blanca bajo el gobierno de Joe Biden.

NEW:@Netflix Board Member Susan Rice @AmbassadorRice claims President Trump @POTUS is an authoritative leader who uses ICE as his personal police force:



She said:



“We are now living in a lawless society when… authorities… exercise personal police forces… in blatant… https://t.co/sSIv1g8lrG pic.twitter.com/mPrJBy9qx4 — Laura Loomer (@LauraLoomer) February 24, 2026

