Trump advierte con aranceles más altos a países que “jueguen” con fallo de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondrá aranceles más altos a cualquier país que intente “jugar” con la reciente decisión de la Corte Suprema que anuló parte de sus gravámenes a las importaciones.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó: “Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a Estados Unidos durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto y peor que el que acordaron recientemente”.

Trump también sostuvo que no necesita autorización adicional del Congreso para aplicar nuevos impuestos a las importaciones.

“Como presidente, no tengo que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles. ¡Ya se han obtenido, de muchas maneras, hace mucho tiempo! ¡Y también fueron reafirmados por la ridícula y mal redactada decisión de la Corte Suprema!”, escribió.

El pronunciamiento se produce luego de que el máximo tribunal invalidara los aranceles que Trump había impuesto a casi todos los países invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Pese al revés judicial, el mandatario ha dejado claro que no abandonará su estrategia comercial.

El sábado, Trump planteó la posibilidad de establecer un arancel global del 15%, por encima del 10% que había anunciado inmediatamente después del fallo, publicó The Associated Press. Además, firmó una orden ejecutiva que le permitiría aplicar un impuesto del 10% a las importaciones globales utilizando otras disposiciones legales, como la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Reacciones internacionales tras el fallo

El Ministerio de Comercio de China indicó que realiza una “evaluación exhaustiva” del fallo y reiteró su llamado a que Washington elimine los aranceles unilaterales. “No hay ganadores en una guerra comercial”, señaló un portavoz citado por la agencia oficial Xinhua.

En Corea del Sur, el ministro de Comercio, Kim Jung-kwan, advirtió que la incertidumbre podría aumentar si la administración estadounidense continúa recurriendo a leyes alternativas para imponer gravámenes. Japón, Reino Unido y otros aliados también dijeron que siguen de cerca los próximos pasos de Washington.

Desde la Casa Blanca, funcionarios han intentado transmitir estabilidad.

El representante comercial Jamieson Greer aseguró que los acuerdos alcanzados no dependen del litigio y que espera que los socios cumplan lo pactado. Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los ingresos por aranceles “no cambiarán este año ni en el futuro”.

En los mercados, los futuros de Wall Street registraron caídas moderadas el lunes por la mañana, mientras el dólar se debilitaba frente al yen y el euro. En contraste, varias bolsas asiáticas cerraron en alza.

