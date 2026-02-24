Trump y su discurso del Estado de la Unión: lo que se espera durante su intervención ante el Congreso

El presidente Donald Trump presentará el primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato ante el Congreso de los Estados Unidos, el cual responde al mandato del Artículo II, Sección 3 de la Constitución, que obliga al mandatario a informar sobre la situación del país y recomendar las medidas que considere necesarias.

El mensaje oficial está programado para iniciar a las 9:00 p.m., hora del Este, cuya cobertura del evento se realizará a través de transmisiones en vivo en canales de YouTube y diversas plataformas digitales.

El discurso se produce tras un año en el que la administración ha emitido más de 220 órdenes ejecutivas. Se espera que Trump destaque su perspectiva económica y aborde la decisión de elevar los aranceles generales al 15%.

Esta medida surge después de que la Corte Suprema anulara los aranceles del 10% previamente establecidos bajo una ley de emergencia, al determinar que dicha facultad pertenece al Congreso y no a la presidencia.

Política exterior y lucha contra el narcotráfico

En cuanto a política exterior ocupará un lugar relevante debido a las nuevas estrategias implementadas en América Latina, Medio Oriente y Europa. El plan de trabajo incluye acciones específicas en Venezuela, así como objetivos respecto a Cuba e Irán.

Asimismo, el mandatario podría referirse a la lucha contra los cárteles, organizaciones que ahora reciben la denominación de grupos terroristas. Este contexto se enmarca en la ejecución de la Operación Lanza del Sur, la cual registró un ataque en el Caribe el pasado 23 de febrero con un saldo de tres personas fallecidas.

En materia migratoria, no hay indicios de que el presidente mencione los operativos en Los Ángeles, Chicago o Minneapolis, ni los fallecimientos de Renee Good y Alex Pretti por disparos de agentes de inmigración.

Por el lado demócrata se espera que la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, sea la encargada de ofrecer la réplica oficial por parte del Partido Demócrata. En paralelo, el senador Alex Padilla realizará la respuesta en idioma español, informó La Opinión.

Demócratas llevarán a sobrevivientes de Jeffrey Epstein

Un grupo de representantes demócratas ha invitado a sobrevivientes de Jeffrey Epstein a presenciar el discurso en el Congreso, informó NBC News. Entre los legisladores se encuentra Ro Khanna, de California, quien fue uno de los autores de la Ley de Transparencia de Epstein. Khanna acudirá junto a Haley Robson, quien ha declarado que fue traficada por el financista desde los 16 años.

Sobre esta invitación, Khanna emitió una declaración oficial: “La valiente lucha de Haley demuestra que no se trata de política, sino de exponer el sistema de justicia estadounidense, que está dividido en dos niveles, y de exigir responsabilidades a la clase de Epstein involucrada en el horrible abuso de niñas.

La valentía de ella y de sus compañeras sobrevivientes fue el catalizador para cambiar un sistema corrupto y finalmente defender la humanidad y los valores estadounidenses”. Por su parte, Haley Robson manifestó: “Me siento honrada y fue una maravillosa sorpresa haber sido invitada”.

