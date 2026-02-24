Trump podría exigir a los bancos que recopilen información de ciudadanía de sus clientes

El gobierno del presidente Donald Trump evalúa imponer a los bancos estadounidenses la obligación de verificar y reportar información sobre la ciudadanía de sus clientes, como parte de su estrategia para reforzar los controles contra la inmigración irregular, informaron The Washington Post y CNN.

De acuerdo con ambos reportes, la medida podría concretarse mediante una orden ejecutiva, aunque los planes aún no están cerrados y se analizan distintas opciones legales.

“Es una especulación sin fundamento”

“Cualquier información sobre posibles políticas que no haya sido anunciada oficialmente por la Casa Blanca es una especulación sin fundamento”, señaló el portavoz Kush Desai en un comunicado citado por CNN.

Actualmente, las entidades financieras deben cumplir con normas contra el lavado de dinero y con requisitos de “conozca a su cliente”, que incluyen verificar identidad y dirección.

Sin embargo, no están obligadas a recopilar ni validar el estatus de ciudadanía.

La posible nueva exigencia implicaría que los bancos soliciten documentos como pasaportes u otras pruebas de ciudadanía, algo sin precedentes en el sistema financiero estadounidense.

Una fuente del sector financiero dijo a CNN que la propuesta ha generado alarma entre ejecutivos bancarios. “Es una mala idea. Estamos muy alarmados”, afirmó.

Según esa fuente, existe preocupación de que la orden busque involucrar a los bancos en la estrategia de la administración para identificar y facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados. También advirtió que verificar el estatus de ciudadanía de todos los clientes sería “inviable”.

Si se firmara una orden ejecutiva en ese sentido, podría obligar a las instituciones no solo a recopilar la información de nuevos clientes, sino también a obtenerla de manera retroactiva para quienes ya tienen cuentas abiertas.

Según la cadena de noticias, el año pasado hasta 50 altos profesionales de tecnología del Servicio de Impuestos Internos, incluidos expertos en ciberseguridad, fueron puestos en licencia administrativa mientras se discutían planes para compartir datos de contribuyentes con autoridades migratorias.

Esa iniciativa fue posteriormente impugnada y bloqueada por un juez federal. En su momento, el Departamento del Tesoro negó que las suspensiones estuvieran relacionadas con el acceso a datos del IRS para fines migratorios.

Trump ha denunciado lo que considera una “desbancarización” de conservadores y firmó el año pasado una orden ejecutiva orientada a sancionar a bancos que restrinjan servicios en función de creencias religiosas o políticas.

Además, recientemente presentó una demanda contra JPMorgan Chase por haberlo excluido como cliente tras los hechos del 6 de enero de 2021, una acción que la entidad calificó como infundada.

