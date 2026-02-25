Alemania busca jugar seguro y exige a FIFA seguridad para fans en México durante Mundial 2026

La muerte del capo del narcotráfico mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ha generado tensiones políticas en torno al Mundial 2026. El gobierno de Alemania pidió a la FIFA garantías de seguridad para los fans que acudan a ver partidos en México durante la Copa del Mundo.

Alemania no juega ningún partido de la fase de grupos en México. Sin embargo, no ha sido impedimento para presionar. Christoph Ploss, coordinador de turismo del gobierno alemán, instó a la FIFA a tomar medidas de precaución.

“La FIFA debe colaborar con los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para garantizar que los aficionados no corran peligro y que los países anfitriones cumplan las normas de seguridad“, declaró Ploss al diario Handelsblatt.

Lo de Alemania se suma a una corriente de países que se han ido expresando. Tal es el caso de Bolivia, que deberá jugar en marzo el repechaje en suelo azteca.

Por este motivo, la Federación Boliviana de Futbol (FBF) enviará una carta a la FIFA para pedir que se incrementen las medidas de seguridad de cara al repechaje.

De momento, la FIFA, por medio de su presidente Gianni Infantino, declaró no estar preocupada por la situación de orden público y seguridad de México. Desde el organismo confían en que las autoridades podrán lidiar con la situación.

Las declaraciones de Infantino siguen la línea retórica de lo que más temprano ese martes declaró la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que no había riesgos para la seguridad del Mundial 2026.

La muerte de ‘El Mencho’, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató un estallido de violencia en México.

Apenas se confirmó su fallecimiento durante un operativo militar en Jalisco, comenzaron a registrarse más de 250 bloqueos a carreteras, incendios de vehículos y ataques coordinados en al menos 13 a 20 estados del país.

‘El Mencho’, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa de $15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

México es coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio Azteca en Ciudad de México el 11 de junio. También habrá varios partidos en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey.



