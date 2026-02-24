“No hay riesgos”: Claudia Sheinbaum sobre seguridad del Mundial 2026 en México

La muerte de ‘El Mencho’, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató un estallido de violencia en México. Este martes, la presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay “ningún riesgo” para la seguridad durante el Mundial de 2026.

Durante su programa matutino diario, Sheinbaum puntualizó que no existe riesgo real en Guadalajara, capital de Jalisco, una de las sedes del país en el Mundial de Fútbol 2026 y que ha sido epicentro en estos últimos días de la violencia en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, considerado el capo narcotraficante más peligroso.

“Todas las garantías, ningún riesgo”, dijo tras la pregunta de un reportero. En este sentido, la mandataria se mostró confiada en que todo volverá a la normalidad.

🇲🇽 Claudia Sheinbaum, presidente de México, no ve peligrar el Mundial pese a los incidentes en el país:



❌ "No hay ningún peligro".



✅ Confirma la información de @JulioSuarezTV en #JUGONES. https://t.co/ZBrCx6TSnh pic.twitter.com/WIpxWpGDMQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 24, 2026

Asimismo, Sheinbaum destacó que tras la baja del narcotraficante “hay más presencia de militares que trabajan todos los días por la seguridad y la paz en México”.

“Como (El Mencho) era una persona de la relevancia que conocemos, se genera esta situación durante el día domingo, y ayer ya fue bastante menos. Hoy esperamos que se normalice ya toda la actividad”, explicó.

La muerte de ‘El Mencho’, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),desató un estallido de violencia en México.

Apenas se confirmó su fallecimiento durante un operativo militar en Jalisco, comenzaron a registrarse más de 250 bloqueos a carreteras, incendios de vehículos y ataques coordinados en al menos 13 a 20 estados del país.

‘El Mencho’, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa de $15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo.

México es coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio Azteca en Ciudad de México el 11 de junio. También habrá varios partidos en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey.



Sigue leyendo:

· Exjugador de Pittsburgh Steelers se encontraba en México durante la muerte de ‘El Mencho’: “Estoy asustado”

· Mexicanos usaron balones con la cara de Donald Trump en protesta contra el Mundial 2026

· “Ganamos 2-1”: ministro sudafricano provoca a México antes del partido inaugural del Mundial 2026