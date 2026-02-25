“No estamos preocupados”: Gianni Infantino sobre problemas de seguridad en México

El asesinato de uno de los capos del narcotráfico más grandes ha puesto a México patas arriba en cuestión de orden público y seguridad. El pasado martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiso poner calma al asegurar que no les preocupa el contexto actual que vive la nación y sus posibles implicaciones en el Mundial 2026.

Tras la muerte de ‘El Mencho’, Infantino, que se encuentra en Colombia, habló con Caracol Radio para rebajar las especulaciones y preocupaciones sobre cómo la violencia que azota a México puede afectar a la organización de la Copa del Mundo.

“De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, en México“, dijo. De modo que Infantino señaló tener confianza total en que el Mundial 2026 se desarrollara con normalidad en México.

“Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos monitoreando la situación (…) Por supuesto que estamos monitoreando la situación en estos días en México. Estamos convencidos de que todo se va a dar de la mejor manera posible; tenemos partidos en un mes en México de repechaje y se va a inaugurar el Estadio Azteca”, declaró.

@caracolradio 🗣️ “No estoy preocupado por lo de México, tenemos confianza que todo irá bien” 👉 Gianni Infantino en primicia con Prisa Media FIFAenAS ♬ sonido original – Caracol Radio – Caracol Radio

En este sentido, Infantino destacó que México es un “gran país de fútbol” que no escapa de los acontecimientos que pueden ocurrir en cualquier país. Por este motivo, dijo mantener plena confianza en que la policía y autoridades mantendrán el orden y la seguridad.

Las declaraciones del mandamás de la FIFA siguen la línea retórica de lo que más temprano ese martes declaró la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que no había riesgos para la seguridad del Mundial 2026.

La muerte de ‘El Mencho’, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató un estallido de violencia en México.

Apenas se confirmó su fallecimiento durante un operativo militar en Jalisco, comenzaron a registrarse más de 250 bloqueos a carreteras, incendios de vehículos y ataques coordinados en al menos 13 a 20 estados del país.

‘El Mencho’, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa de $15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

México es coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio Azteca en Ciudad de México el 11 de junio. También habrá varios partidos en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey.



Sigue leyendo:

· “No hay riesgos”: Claudia Sheinbaum sobre seguridad del Mundial 2026 en México

· Bolivia exigirá a la FIFA garantías de seguridad para repechaje del Mundial 2026, por violencia en México

· Mexicanos usaron balones con la cara de Donald Trump en protesta contra el Mundial 2026