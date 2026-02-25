Alineación de 6 planetas el 28 de febrero de 2026: cómo ver el “desfile planetario” desde EE.UU.

El cielo nocturno se prepara para uno de los espectáculos astronómicos más llamativos de 2026. El próximo 28 de febrero, 6 planetas del Sistema Solar, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, parecerán alinearse en el firmamento en lo que los astrónomos describen como un “desfile planetario”.

Aunque en realidad los planetas no estarán perfectamente alineados en el espacio, desde la perspectiva de la Tierra se observarán formando una fila brillante sobre el horizonte oeste o suroeste poco después del atardecer. El fenómeno podrá apreciarse desde cualquier punto del país, siempre que el clima lo permita y el cielo esté despejado.

Este tipo de alineaciones múltiples no ocurre con frecuencia. Según especialistas y reportes de medios científicos como NASA y Space.com, no habrá otra oportunidad de observar una configuración similar con la misma claridad sino hasta el año 2040, lo que convierte al evento en una cita imperdible para aficionados y curiosos.

¿A qué hora se verá la alineación de planetas en EE.UU.?

El mejor momento para observar el desfile planetario será aproximadamente entre las 6:00 y las 7:30 p.m (ET), es decir, unos 30 minutos después de la puesta del sol. En ese intervalo, el cielo ya estará lo suficientemente oscuro para distinguir los puntos luminosos, pero los planetas aún se encontrarán relativamente altos sobre el horizonte.

Quienes vivan en la costa este, incluyendo Nueva York y otros estados del noreste, deberán estar atentos a la hora exacta del atardecer en su ciudad para no perder la ventana ideal. En la costa oeste y el centro del país, el horario variará según la zona, pero la recomendación es la misma: mirar hacia el oeste justo después de que el Sol desaparezca.

Los niveles de visibilidad dependerán también de la ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas. Cielos despejados y baja humedad favorecerán una mejor experiencia. Por el contrario, la nubosidad densa o tormentas podrían impedir la observación.

Qué planetas se podrán ver a simple vista

De los 6 planetas que formarán parte del desfile, 4 podrán apreciarse sin necesidad de instrumentos ópticos, siempre que las condiciones sean favorables.

Venus será uno de los más brillantes y fáciles de identificar, seguido por Júpiter y Saturno. Mercurio, aunque más cercano al horizonte, también podrá distinguirse con atención.

En cambio, Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio pequeño, ya que su brillo es mucho más tenue y resulta difícil identificarlos a simple vista, especialmente en zonas con contaminación lumínica.

Durante esa misma noche, la Luna estará iluminada en aproximadamente un 90% y se posicionará muy cerca de Júpiter, lo que añadirá un elemento adicional al espectáculo celeste y facilitará la orientación para ubicar el resto de los planetas.

Consejos para aprovechar la mejor vista

Para disfrutar al máximo de la alineación planetaria, los expertos recomiendan buscar un lugar con horizonte despejado, sin edificios altos, árboles ni estructuras que bloqueen la vista hacia el oeste. Las zonas rurales o suburbios con baja contaminación lumínica ofrecerán una experiencia mucho más nítida que los centros urbanos con intensa iluminación artificial.

No será necesario utilizar gafas especiales ni protección ocular, ya que observar planetas no representa ningún riesgo para la vista. A diferencia del Sol, su brillo no es dañino.

Quienes deseen mejorar la experiencia pueden apoyarse en aplicaciones móviles como Sky Guide, Star Walk o Stellarium, que permiten localizar con precisión cada planeta y seguir su movimiento en tiempo real.

En caso de que el clima no coopere o no sea posible salir a observar, varias plataformas y agencias especializadas transmitirán el evento en línea a través de YouTube y redes sociales, incluyendo contenidos educativos de la NASA.

Para quienes quieran capturar el momento con su teléfono celular o cámara digital, la NASA sugiere utilizar un trípode pequeño para estabilizar el dispositivo y evitar imágenes movidas.

También recomienda bloquear el enfoque automático y ajustar manualmente la exposición. Un ISO entre 100 y 400 puede ayudar a reducir el ruido en la imagen, mientras que la velocidad de obturación —por ejemplo, 1/100— deberá adaptarse según la cantidad de luz disponible.

La clave será experimentar con distintos ajustes y tomar varias fotografías para lograr el mejor resultado posible.

Otros eventos astronómicos destacados en 2026

El desfile planetario de febrero no será el único espectáculo celeste del año. El 3 de marzo está previsto un eclipse lunar total visible en diversas regiones. Más adelante, el 9 de junio, Venus y Júpiter protagonizarán una conjunción llamativa.

El 11 de julio, la Luna aparecerá cercana a Marte y al cúmulo de las Pléyades, mientras que el 12 de agosto destacará por un espectáculo triple: una gran alineación planetaria, el pico de la lluvia de meteoros Perseidas y un eclipse solar total en determinadas regiones.

Finalmente, el 14 de diciembre alcanzará su máximo la lluvia de meteoros Gemínidas, otro evento esperado por los amantes de la astronomía.

