Space Live: el nuevo canal para observar la Tierra las 24 horas; así lo puedes ver 

Lo que hasta hace poco parecía reservado para los astronautas, ahora podrá ser visto por cualquier persona del planeta. Se trata de Space Live, un nuevo canal que transmite imágenes continuas de la Tierra las 24 horas, con calidad 4K y vistas directas desde la Estación Espacial Internacional (ISS).

El proyecto ofrece una experiencia inmersiva y sin narrador: únicamente la imagen del planeta y el sonido ambiente del espacio. Según The Guardian, el canal fue creado para ofrecer una mirada continua y relajante del mundo, una experiencia “hipnótica y profundamente humana”.

Una nueva ventana al planeta desde el espacio

De acuerdo con The Guardian, Space Live transmite desde el servicio de streaming británico ITVX, utilizando cámaras instaladas en la ISS. Las imágenes en ultra alta definición muestran tres perspectivas: el horizonte terrestre, donde pueden apreciarse amaneceres y tormentas, una vista directa hacia la superficie del planeta y otra que apunta al puerto de acoplamiento de la estación.

Las cámaras se encuentran instaladas en la Estación Espacial Internacional. Crédito: Sergei Korsakov, Roscosmos State Space Corporation | AP

Cada imagen está acompañada por un rastreador digital que indica la posición exacta de la estación espacial en tiempo real, además de un módulo de datos meteorológicos y geográficos generados mediante inteligencia artificial. Según el portal, esta integración convierte la transmisión en un recurso tanto visual como informativo.

El mismo medio destacó que el canal se inspira en el “efecto panorámico” que experimentan los astronautas al observar la Tierra desde el espacio.

Tecnología detrás del proyecto

Parte fundamental de la transmisión proviene de la tecnología de Sen, una empresa británica especializada en contenido espacial. Según su portal oficial (about.sen.com), el sistema utiliza cámaras 4K ubicadas en la plataforma Bartolomeo del módulo Columbus, instalada en la Estación Espacial Internacional.

Sen ya había desarrollado anteriormente el proyecto SpaceTV-1, un sistema de livestream espacial que permite grabar y emitir imágenes de la Tierra, la Luna y misiones espaciales futuras. Con Space Live, esa infraestructura se pone ahora al servicio del público, combinando tecnología, arte visual y divulgación científica en una sola señal.

Cómo ver Space Live

Disponible en ITVX (Reino Unido) : puede accederse desde navegadores, televisores inteligentes y dispositivos móviles compatibles.

: puede accederse desde navegadores, televisores inteligentes y dispositivos móviles compatibles. Transmisión en 4K : las imágenes se ofrecen en ultra alta definición, sin cortes, durante las 24 horas del día.

: las imágenes se ofrecen en ultra alta definición, sin cortes, durante las 24 horas del día. Rastreador en tiempo real : muestra la ubicación exacta de la ISS mientras se emiten las imágenes.

: muestra la ubicación exacta de la ISS mientras se emiten las imágenes. Datos dinámicos : incluye información meteorológica y geográfica actualizada con inteligencia artificial.

: incluye información meteorológica y geográfica actualizada con inteligencia artificial. Acceso internacional: usuarios fuera del Reino Unido pueden seguir fragmentos y clips oficiales a través del portal de Sen.com y sus redes sociales.

Continúa leyendo:

ABCmouse 2 y NASA se alían para llevar la exploración espacial a niños

Viaje a la Luna: la NASA adelanta el lanzamiento de Artemis II para 2026

NASA restringe acceso a ciudadanos chinos por razones de seguridad





