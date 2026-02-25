Buscan a 4 sospechosos tras polémico ataque a policías de Nueva York con bolas de nieve

Mientras crece la polémica por los videos que captaron a policías siendo atacados por bombazos de nieve en el parque Washington Square del Bajo Manhattan, NYPD publicó fotos de cuatro sospechosos buscados por ese “asalto”.

El lunes a media tarde, al cierre de la tormenta histórica que azotó la ciudad, “Dos policías uniformados se encontraban dentro del parque Washington Square cuando dos individuos golpearon intencionalmente a los oficiales varias veces con nieve y hielo, causándoles lesiones en la cabeza, el cuello y la cara“, comentó NYPD, pidiendo ayuda del público para ubicar a los sospechosos.

Para algunos, la respuesta tardía al día siguiente del alcalde Zohran Mamdani no estuvo a la altura. Aunque pidió respetar a la policía, dijo que no se había cometido un delito. “No lo creo. Por los videos que he visto, parece una pelea de bolas de nieve”, afirmó Mamdani.

Patrick Hendry, presidente de la Asociación Benevolente (PBA), el sindicato de policía municipal más grande del mundo, criticó duramente la respuesta del alcalde, calificándola de falta de liderazgo. “Esto no fue sólo una ‘guerra de bolas de nieve’. Fue una agresión ?por parte de adultos que lanzaron trozos de hielo y piedras? que llevó a dos policías al hospital con lesiones en la cabeza y la cara”, declaró Hendry en un comunicado.

La primera en condenar los hechos, la noche del lunes, fue Jessica Tisch, comisionada NYPD, declarando que se estaba llevando a cabo una investigación. “El Departamento de Policía de Nueva York tiene conocimiento de ciertos videos grabados hoy en el parque Washington Square que muestran a individuos atacando a policías. Quiero ser muy clara: el comportamiento mostrado es vergonzoso y criminal. Nuestros detectives están investigando este asunto”, escribió Tisch en una publicación anoche en Twitter/X.

El martes al mediodía el alcalde reaccionó: “He visto videos de niños lanzando bolas de nieve a oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Washington Square Park. Los oficiales, como todos los empleados municipales, han estado en medio de una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros y los autos en movimiento. Trátenlos con respeto. Si alguien está atrapando una bola de nieve, soy yo”, publicó Mamdani en redes sociales. Se refería con ironía a su invitación a los estudiantes a que le lanzaran bolas de nieve por su decisión de regresar a clases presenciales.

“Nuestros oficiales del NYPD se arriesgan para protegernos todos los días. Nunca es aceptable lanzarle nada a un oficial de policía, punto”, dijo la gobernadora Kathy Hochul, en una respuesta más contundente a la del alcalde.

“No fue una diversión inofensiva: fue un ataque deliberado, indignante y peligroso contra policías uniformados. La Asociación de Detectives (DEA) exige al alcalde Mamdani y al fiscal de distrito (Alvin) Bragg que garanticen que todos los responsables de esta conducta ilegal sean procesados. No hay vía libre. No hay carta blanca para salir de la cárcel”. Así reaccionó también el lunes en un mensaje en Twitter/X Scott Munro, presidente del grupo gremial DEA de la Policía de Nueva York.

“No se equivoquen: los detectives harán lo de siempre. Identificarán a los involucrados y los detendrán. Nuestros hombres y mujeres de azul merecen estar seguros. Merecen ser protegidos. Y merecen ser respetados. Se lo ganan cada día”, insistió Munro en su mensaje condenatorio.

El incidente, sucedido tras la nevada histórica del domingo y lunes, ha reavivado el debate sobre el clima anti policial que algunos sectores mantienen en Nueva York, incluyendo políticos y funcionarios electos.

El ataque ocurrió alrededor de las 4 p.m. después de que la policía acudiera al parque para disolver una reunión tras una llamada al 911 sobre un grupo desordenado. Horas antes se había convocado en línea a una gran pelea de bolas de nieve que atrajo a una gran multitud, indicó amNY.com.

La condena al ataque policial no sólo provino de NYPD y sus sindicatos. “Esto no es lo que somos como neoyorquinos. Estos (a-holes) deberían avergonzarse”, escribió el ex contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, en Twitter/X.

“Esto es vergonzoso. @NYCMayor y todos los funcionarios electos de nuestra ciudad deberían denunciar este ataque infantil contra nuestra #NYPD. Apoyen a los azules y exijan responsabilidades a quienes les faltan el respeto”, añadió la representante republicana Nicole Malliotakis (Brooklyn/Staten Island) en Twitter/X.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Riesgos latentes

La tormenta de este 22 y 23 de febrero se convirtió oficialmente en una de las 10 nevadas más importantes de la historia de la región triestatal, con ráfagas de viento huracanadas, condiciones generalizadas de ventisca y más de 2 pies (60 centímetros) de nieve acumuladas en algunas partes del área triestatal.

Aunque las alertas de seguridad y salud se concentran durante la tormenta, los días posteriores a una nevada son igualmente peligrosos en una ciudad como Nueva York donde caminar y el uso del transporte público es parte fundamental de la rutina, incluso para personas mayores y con discapacidad.

Tanto la nieve congelada como la que comienza a derretirse en aceras y techos representan riesgos de resbalamientos, caídas saltando charcos, y resfríos y golpes en la cabeza y el cuerpo por impactos de hielo y agua helada en las calles y también dentro de estaciones del Metro.