Tras la nevada siguen los riesgos en las calles de Nueva York: hielo y charcos fríos

Aunque las alertas de seguridad y salud se concentran durante la tormenta, los días posteriores a una nevada son igualmente peligrosos en una ciudad como Nueva York donde caminar y el uso del transporte público es parte fundamental de la rutina, incluso para personas mayores y con discapacidad.

Tanto la nieve congelada como la que comienza a derretirse en aceras y techos representan riesgos de resbalamientos, caídas saltando charcos, y resfríos y golpes en la cabeza y el cuerpo por impactos de hielo y agua helada en las calles y también dentro de estaciones del Metro.

Además, el agua salada del deshielo podría dañar los equipos eléctricos subterráneos, y en raras ocasiones provocar incendios en alcantarillas y otras condiciones peligrosas. Si ve humo, chispas o una alcantarilla abierta, aléjese inmediatamente y llame al 911.

La tormenta Fern del 25 de enero dejó al menos 25 muertes progresivas en la ciudad, con semanas de hielo acumulado en calles y parques debido a la racha de frío extremo. Este fin de semana La tormenta de este 22 y 23 de febrero se convirtió oficialmente en una de las 10 nevadas más importantes de la historia de la región, con ráfagas de viento huracanadas, condiciones generalizadas de ventisca y más de 2 pies (60 centímetros) de nieve acumuladas en algunas partes del área triestatal.

Ahora se espera un poco más de nieve este miércoles y jueves. “La nieve y el hielo derretidos pueden caer de edificios y estructuras sin previo aviso. Los propietarios y las obras de construcción deben retirar el hielo y la nieve peligrosos. Reporte las condiciones inseguras al 311. Llame al 911 en caso de emergencia”, recomienda el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM).

Otras sugerencias del NYCEM incluyen:

-Las calles y aceras mojadas pueden volver a congelarse durante la noche, especialmente en puentes y zonas sombreadas. Es probable que se formen hielo peligroso y nuevos baches. Camine y conduzca con extrema precaución.

-El hielo en lagos, estanques, ríos y zonas de mareas es inestable tras los cambios de temperatura. El hielo de agua salada suele ser más delgado y débil que el de agua dulce. Nunca asuma que el hielo es seguro para caminar o conducir. Evite las zonas heladas cerca de puentes, muelles y aguas en movimiento. Supervise de cerca a los niños en todo momento.

-Si alguien cae a través del hielo llame al 911 inmediatamente. No intente un rescate sin el equipo adecuado. Este mes tres jóvenes fueron rescatados milagrosamente en un helicóptero tras caer al agua al romperse el hielo en Jamaica Bay, Queens (NYC), un día después de que un bombero murió de manera parecida en Nueva Jersey.

-En casa revise las rejillas de ventilación y los conductos de humos para ver si están obstruidos. Asegúrese de que los detectores de humo y monóxido de carbono funcionen. Use calzado adecuado en exteriores y esté atento a los vecinos mayores y a quienes puedan necesitar ayuda.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones. Así, la principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.