Demócratas sobre mensaje de estado de Unión: “Acabamos de escuchar a Donald Trump hacer lo que mejor sabe hacer: mentir”

NUEVA YORK – El liderato demócrata en el Congreso a través del senador de California, Alex Padilla, tildó de mentiras el contenido del mensaje de estado de la Unión de Donald Trump este martes al responder a los argumentos del presidente en temas como migración y economía.

“Acabamos de escuchar a Donald Trump hacer lo que mejor sabe hacer: mentir. Miente sobre la economía. Miente sobre su aplicación de las leyes de inmigración de manera violenta y fuera de control. Y pretende engañarnos sobre sus planes para manipular las elecciones este noviembre.”, inició Padilla en su respuesta al discurso de Trump.

Padilla argumentó que no es posible hablar de un EE.UU. fuerte cuando los costos de la renta, los alimentos y la electricidad siguen subiendo, y mientras los costos médicos también incrementan para “financiar recortes de impuestos a multimillonarios”.

“Y definitivamente no cuando agentes federales, armados y enmascarados, aterrorizan nuestras comunidades atacando a personas por el color de su piel o por hablar español. Incluyendo inmigrantes con estatus legal y ciudadanos”, continuó el portavoz de los demócratas.

A juicio de los miembros de la minoría, los hechos que prueban el “caos” son claros.

“Vemos a agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) usando fuerza excesiva: entrando a hogares sin orden judicial, y disparando a autos con familias adentro. Colocando a personas en centros de detención sin acceso adecuado a doctores, alimentos saludables, ni agua potable”, expuso.

Padilla resaltó que, desde enero del año pasado, 40 personas han fallecido bajo custodia de ICE.

“Hasta les han quitado la vida a dos ciudadanos estadounidenses en plena luz del día, solo por ejercer su libertad de expresión. Estas operaciones empezaron el año pasado en Los Ángeles en mi ciudad natal, y se han extendido a las comunidades en todos rincones del país”, añadió el senador.

Los demócratas además acusaron a Trump de querer “robarse” la elecciones de medio término en las que están en juego 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los escaños (100) del Senado.

En ese sentido, Padilla mencionó las órdenes ejecutivas firmadas por Trump con la intención de “prevenir que millones de votantes elegibles puedan ejercer su derecho al voto”.

Padilla además cuestionó el supuesto plan del republicano para usar a agentes de ICE en centros de votación para “intimidar”.

“Estas son tácticas que hemos visto en otros países gobernados por dictadores corruptos. Y como ellos, Donald Trump tiene miedo de perder el poder. Teme admitir que sus pólizas han fracasado y que los votantes rechacen su agenda este noviembre”, alegó el legislador.

Luego de hacer referencia a sus raíces mexicanas y a sus padres que migraron a EE.UU. desde ese país, Padilla planteó que las políticas de la Administración Trump están provocando miedo en distintas comunidades y espacios que se supone que sean seguros.

“Hablo con padres que tienen miedo dejar a sus hijos en la escuela. Con trabajadores que temen que ICE llegue a su lugar de trabajo. Personas que temen ir a la iglesia en persona o a su cita con su doctor. Infundir miedo en la gente no es fortaleza. Mucho menos liderazgo”, afirmó el congresista.

En ese contexto, Padilla hizo referencia al enfrentamiento que tuvo, en junio de 2025, con agentes que lo esposaron y lo sacaron a la fuerza de una reunión que lideraba Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en California.

Padilla cuestionaba sobre la militarización de las fuerzas del orden en Los Ángeles. cuando fue intervenido.

“Quizás me tumbaron por un momento, pero me levanté luego, luego. Como nos enseñaron nuestros padres: si te caes siete veces, levántate ocho. Yo sigo aquí, de pie. Sigo luchando, y sé que ustedes también siguen de pie y siguen luchando”, declaró.

El hispano continuó con el argumento de que EE.UU. fue forjado por los grupos que han sido discriminados a lo largo de la historia.

“Igual como los irlandeses e italianos que superaron letreros que decían ‘no se aceptan solicitudes’ de trabajo. Como las comunidades chinas que resistieron la Ley de Exclusión. Como los japoneses americanos que perseveraron en los años después de su internamiento. Como quienes se negaron sentarse en los asientos atrás del autobús o a las personas que les trataron de prohibir a quien podían amar. Y como los veteranos que sirvieron y sacrificaron tanto para que podamos alzar la voz contra la injusticia, incluso cuando esa injusticia viene de nuestro propio gobierno. Esta es la historia de los EE.UU.: sobresalir de los momentos de oscuridad a días más brillantes”, consideró.

“Mi mensaje esta noche es simple: solo el pueblo salva el pueblo”, puntualizó el líder de los demócratas.

El senador procedió a contrastar las acciones de Trump con las de la delegación que representa.

“Mientras las pólizas y aranceles ilegales de Trump siguen aumentando los precios, demócratas trabajamos para reducir los costos. Trump intenta dificultar el ejercicio del voto, demócratas queremos hacerlo más accesible. Y mientras él pretende expandir el alcance de ICE, demócratas estamos impulsando controles, supervisión y límites claros a sus acciones. No les digo que será fácil, pero no podemos rendirnos”, compraró.

Padilla además mencionó al reguetonero boricua Bad Bunny al referirse al espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl y a su mensaje de unidad.

“Como Bad Bunny nos recordó hace unas semanas: ‘Juntos, somos América’. Juntos, sobresalimos, porque nuestra fe es más fuerte que cualquier decepción o cualquier obstáculo, incluyendo Trump. Y juntos, vamos a construir el futuro que nuestros hijos merecen”, finalizó Padilla.

En el discurso de este tipo más largo de la historia o de 107 minutos, Trump se atribuyó logros en materia migratoria y en su lucha contra el narcotráfico.

“El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”, sostuvo Trump.

El presidente presumió de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, a quien describió como uno de los más siniestros capos. Además, se atribuyó la operación que culminó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estamos también restaurando la seguridad y dominación estadounidense en el hemisferio occidental, actuando para asegurar nuestros intereses nacionales y defender nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la interferencia extranjera. Durante años, amplias extensiones de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han sido controladas por asesinos carteles de la droga”, indicó Trump sobre ese particular.

También aseguró haber controlado la inflación y el precio de productos como la gasolina.

“Nuestra nación ha vuelto: más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca”, se acreditó el presidente.

A esto, senadoras como Elizabeth Warren reaccionaron de inmediato.

“Trump miente. El café subió un 18.3%. La carne molida subió un 17.2%. Los cereales subieron un 6.2%. Los plátanos subieron un 5.4% El pescado subió un 5.1% Las galletas subieron un 5%”, enumeró en un mensaje en redes sociales.

Trump se refirió a su política arancelaria y argumentó que sustituirá la recaudación de impuestos sobre la renta.

“A nadie le interesan las mentiras que Donald Trump dice sobre sus aranceles. Los estadounidenses solo quieren que les devuelvan su dinero”, alegó la legisladora de Massachusetts.

El mandatario cuestionó a los demócratas por su rechazo a la ley SAVE para exigir que todos los votantes en EE.UU. muestren prueba de ciudadanía antes de ejercer ese derecho.

“Les pido que aprueben la Ley para Salvar a América para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. El fraude electoral es rampante”, insistió Trump durante su alocución.

A mediados de este mes, los republicanos en la Cámara votaron para darle paso a “Safeguard American Voter Eligibility Act” o Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, medida que impulsó el presidente Donald Trump. La legislación requiere la aprobación en el Senado para que pase a la firma del presidente.

