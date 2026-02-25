Hispano mató a otro a golpes en su hogar: acusación en Nueva York

Richard Vásquez (37) ha sido acusado como sospechoso de haber atacado fatalmente a Joel Rivera (44) dentro de su apartamento en El Bronx (NYC) y luego abandonarlo a su suerte.

La Policía de Nueva York informó este lunes que el crimen sucedió alrededor de las 7 p.m. del 21 de enero dentro de una residencia en la Avenida Nereid, cerca del Bronx Boulevard en Wakefield, una urbanización de apoyo para veteranos. El difunto padre de Rivera sumó 24 años de servicio con la Infantería de Marina.

Rivera, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico, fue trasladado de urgencia al Jacobi Medical Center, donde se aferró a la vida durante seis días antes de fallecer el 27 de enero. Luego su muerte fue declarada homicidio por la Oficina del Médico Forense de la ciudad (OCME), destacó New York Post.

Vásquez, quien vivía cerca de Rivera, fue arrestado el 14 de febrero y acusado de homicidio. Fue puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza durante su comparecencia ante el Tribunal Penal de El Bronx y deberá comparecer ante el juez el 16 de marzo. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

No se ha informado si se usó un arma en el ataque mortal ni qué motivó la violencia. Tampoco está claro el posible vínculo entre Vásquez y Rivera. “No creo que fueran amigos”, dijo su madre Patricia Rivera sobre el sospechoso, en declaraciones al Daily News. “Mi hijo y yo hablábamos a diario hasta el extremo… Él me contaba todo. A veces demasiado. Y sé que nunca había oído hablar de este individuo. Así que fue algo inesperado y todavía estoy tratando de entender por qué sucedió”.

“Joel tenía una forma de iluminar cualquier habitación en la que entraba, conocido por su sonrisa contagiosa y su espíritu juguetón y bromista”, escribieron sus seres queridos en su obituario en línea. “Vivía la vida al máximo, siempre al borde de la silla, disfrutando cada momento con entusiasmo y corazón”.

“A Joel le encantaba cocinar y nunca dudaba en compartir un plato con cualquiera; la hospitalidad era algo natural en él”, agregaron. Rivera también era donante de órganos y desde niño padeció Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD), dijeron sus familiares.

Para más información sobre donación de órganos en Nueva York puede visitar la página en español de LiveOnNY, “organización sin fines de lucro comprometida a ayudar a prolongar la vida de los neoyorquinos mediante la donación de órganos y tejidos, y a cuidar a las familias afectadas por la donación”.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

