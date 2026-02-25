Marco Rubio: Venezuela necesitará “elecciones justas y democráticas”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Venezuela necesitará “la legitimidad de unas elecciones justas y democráticas” para avanzar hacia el desarrollo y consolidar un gobierno legítimo, durante su intervención este miércoles en la 50.ª Reunión Ordinaria de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Rubio sostuvo que, aunque se han registrado avances desde la captura de Nicolás Maduro en enero, el siguiente paso para el país será la validación democrática de sus autoridades.

“Creemos firmemente (…) que, en última instancia, para que puedan dar el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo de ese país y beneficiarse realmente de sus riquezas para beneficio de su pueblo, necesitarán la legitimidad de unas elecciones justas y democráticas”, declaró.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que, tras la captura de Maduro, la prioridad inicial de Washington fue evitar un escenario de inestabilidad regional.

“Nuestra prioridad inicial (…) fue garantizar que no hubiera inestabilidad, ni migración masiva, ni una propagación de la violencia, y creemos que lo hemos logrado”, indicó, al asegurar que el proceso ahora avanza hacia una fase de recuperación nacional.

Avances con Delcy Rodríguez

Rubio afirmó que bajo las autoridades interinas, encabezadas por la “presidenta encargada” Delcy Rodríguez, se han producido cambios que calificó como significativos.

Entre los avances destacó que se han liberado presos políticos, se cerró el Helicoide —al que describió como la prisión más infame del país— y se han generado ingresos petroleros utilizados para pagar nóminas públicas y adquirir equipos médicos.

El secretario de Estado también confirmó que Estados Unidos reabrió su embajada en Caracas y que continuará trabajando con las autoridades interinas durante la transición hacia la estabilización y la recuperación económica.

A su juicio, una Venezuela “próspera y libre”, gobernada por un gobierno legítimo, podría convertirse en un socio energético y en un factor de estabilidad para los países del Caribe.

La declaración se produjo en el marco de la reunión de Caricom, organización regional fundada en 1973 para promover la integración económica y la coordinación política entre 15 países del Caribe, en un contexto de creciente atención de la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe.

