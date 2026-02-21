Trump renovó decreto que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó por un año más el decreto 13692, que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

La orden ejecutiva la firmó originalmente el 8 de marzo de 2015 el entonces mandatario Barack Obama y ha sido renovada anualmente desde entonces.

La decisión fue criticada por el régimen venezolano, que expresó su “rechazo categórico” a la medida a través de un comunicado difundido en Telegram por el canciller Yván Gil.

El Ejecutivo sostuvo que la continuidad del decreto mantiene “narrativas de confrontación” que, a su juicio, no reflejan la relación actual entre ambos países.

En el texto oficial, Caracas afirmó que el instrumento fue creado “sin base objetiva ni justificación real”, bajo argumentos que considera alejados de la verdad y del derecho internacional.

Asimismo, exhortó a la administración estadounidense a asumir un “papel constructivo y de respeto” y avanzar hacia una etapa de diálogo y respeto recíproco. La renovación ocurre en un contexto de acercamientos entre ambos gobiernos.

El régimen que ahora encabeza Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York luego de un ataque militar estadounidense en Caracas, ha sostenido contactos con Washington con el objetivo de restablecer relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y reactivar la industria petrolera venezolana.

En las últimas semanas, Rodríguez recibió en Caracas a la encargada de negocios designada para Venezuela, Laura Dogu; al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, con quien anunció un acuerdo energético de largo plazo; y al jefe del Comando Sur, Francis Donovan, con quien acordó cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región.

El decreto de emergencia nacional ha servido de base para la imposición de sanciones contra funcionarios y entidades venezolanas durante la última década.

