Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de febrero

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 41 grados Fahrenheit (5ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 75% durante el día y del 11% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 26% durante el día y del 13% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:36 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:42 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 28 y los 39 grados Fahrenheit (-2 y 4 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 75% por la mañana, 76% por la tarde y 75% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.