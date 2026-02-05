Presidente de Paramount insiste en la compra de Warner Bros. Discovery

La batalla entre Netflix y Paramount parece no haber terminado. Esta semana, el presidente y director ejecutivo David Ellison compartió una carta abierta dirigida a la comunidad creativa y al público del Reino Unido.

En la carta, Ellison describe cuáles serán sus acciones si logra adquirir Warner Bros. Discovery, quienes a finales del año pasado cerraron un acuerdo para vender sus estudios y negocios de streaming a Netflix.

Escribió: “Como productor y aficionado de toda la vida al cine y la televisión, escribo esta carta abierta para hablar clara e inequívocamente sobre el papel vital que desempeña la narrativa visual en nuestra sociedad. El cine y la televisión trascienden la edad, la etnia, la política y el estatus socioeconómico, conectándonos a través de experiencias compartidas. Nos entretienen e inspiran, nos transportan a nuevos mundos, preservan nuestra historia y amplían nuestra visión de lo posible”.

También advierte sobre las intenciones que tiene Netflix con la compra, un riesgo que la industria no debería correr. Al mismo tiempo, promete la preservación de HBO y un mayor volumen de producción creativa.

Asegura que la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery “pretende fortalecer la competencia creando un rival más capaz y efectivo para las plataformas dominantes”.

Hay que recordar que el acuerdo que anunciaron Warner y Netflix es histórico, pues la plataforma streaming accedió pagar $82.7 millones de dólares por los estudios de cine de Warner Bros., HBO y la plataforma Max.

Por ahora el trato no está del todo cerrado, pues hay que esperar a que los accionistas aprueben la compra en abril de este año. Lo que ofrece Paramount es una cifra más alta: $108.4 millones de dólares, aunque todo apunta a Netflix tiene todas las de ganar.

