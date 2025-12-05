Netflix se lleva a Warner Bros: detalles del millonario acuerdo de entretenimiento

Netflix finalizó un acuerdo comercial para adquirir Warner Bros. Discovery que incluye sus estudios y su negocio de streaming por $82,700 millones de dólares, para potenciar su negocio de entretenimiento global con un amplio catálogo que incluye infinidad de películas icónicas de Hollywood, incluyendo sagas como Harry Potter y series exitosas como Friends o Game of Thrones.

La fusión, anunciada este viernes, convertirá a Netflix en un monstruo del entretenimiento, ya que adquirió a una de las las empresas más importantes de la industria del cine y la televisión, que actualmente es propietaria de HBO Max y DC Studios.

“Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado al público, captado la atención mundial y moldeado nuestra cultura”, declaró David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery durante el anunció. “Al unirnos a Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes durante generaciones”.

La operación, que incluye efectivo y acciones, está valorada en $27.75 dólares por acción de Warner, por encima de los $24 dólares que ofreció Paramount.

Se espera que la transacción se cierre una vez que Warner separe sus operaciones de cable Discovery Global en una nueva empresa que cotice en bolsa a partir del tercer trimestre de 2026.

El anuncio provocó que las acciones de Warner Bros. subieran casi 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las acciones de Netflix y Paramount cayeron más de un 2%.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Una nueva oportunidad de mercado para Netflix

La adquisición de los estudios históricos de Warner significará además una nueva oportunidad de negocio para Netflix por su presencia en cines, ya que se comprometió a continuar con los estrenos en salas de las películas de los estudios Warner, como establece el contrato de la compra.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en un comunicado, y agregó que la fusión con Warner “le dará al público más de lo que ama, al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros., desde clásicos atemporales como ‘Casablanca’ y ‘Ciudadano Kane’ hasta éxitos modernos como la saga de Harry Potter, con títulos que definen la cultura como ‘Stranger Things’, ‘KPop Demon Hunters’ y ‘El juego del calamar’”.

Un negocio que impactará negativamente las salas de cine

Los críticos afirman que la fusión Netflix-Warner podría provocar consecuencias negativas para las salas de cine. Cinema United, una asociación comercial que representa a más de 50,000 salas en todo el mundo, se opuso al acuerdo porque, “representa una amenaza sin precedentes para el sector de la exhibición global”.

“El modelo de negocio declarado de Netflix no apoya la exhibición en salas. De hecho, es todo lo contrario”, lamentó Michael O’Leary, director ejecutivo de Cinema United, instando a los reguladores a analizar detenidamente el impacto. “Las salas cerrarán, las comunidades sufrirán y se perderán empleos”.

De hecho, Netflix había optado por no incursionar en otras áreas del entretenimiento tradicional, al punto que en octubre, cuando Warner confirmó que estaba abierto a una posible venta, Sarandos, de Netflix, reiteró que la compañía “no tenía interés en adquirir cadenas de medios tradicionales” y que “no había cambios en ese aspecto. Creemos que podemos ser y seremos selectivos”, dijo entonces.

Sin embargo, la oferta de Netflix superó en unas pocas semanas las propuestas de cadenas como Comcast, propietaria de NBC, así como Paramount, propiedad de Skydance, que completó su propia fusión de $8,000 millones de dólares en agosto.

Paramount estuvo cerca de concretar la venta y negoció para comprar toda la compañía de Warner, incluido su negocio de cable que incluye cadenas como CNN y Discovery, luego que elevó su oferta a $27 dólares por el total de la empresa.

Netflix adquiere Warner Bros. Es decir ahora son dueños de:

HBO

El universo DC

Harry Potter

Todas sus películas históricas



No incluido:

CNN, TNT, Discovery, deportes.



El literal plot de Succession. pic.twitter.com/QLAUCIQEHS — Freddy Vega (@freddier) December 5, 2025

¿Cómo será la fusión de Warner a Netflix?

En junio, Warner había anunciado su intención de separar sus operaciones de streaming y estudios de televisión por cable en junio, para que HBO, HBO Max, así como Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group y DC Studios, se conviertan en parte de una nueva empresa de streaming y estudios.

Mientras que cadenas como CNN, Discovery y TNT Sports y productos digitales como el servicio de streaming Discovery+ y Bleacher Report conformarían una empresa de cable separada.

Se espera que la adquisición por parte de Netflix de la división de streaming y estudios de Warner concluya en un plazo de entre 12 y 18 meses, después de que la compañía concluya la escisión de su negocio de cable, para el tercer trimestre de 2026.

Por lo pronto, la fusión ya recibió la aprobación de los accionistas de ambas empresas, aunque enfrenta importantes obstáculos regulatorios, relacionados con las leyes antimonopolio ya que uniría a dos de las empresas más importantes del mundo del streaming: Netflix y HBO Max.

Por su parte, Paramount publicó una carta abierta de parcialidad en el proceso, alegando que favorecía a Netflix.

