Propiedades del corozo: ¿Por qué la ciencia investiga su capacidad para combatir células cancerígenas?

El corozo (Bactris guineensis), conocido como la “joya del Caribe colombiano”, es un fruto de palma nativa de regiones cálidas de Sudamérica y Centroamérica, valorado por su sabor intenso y múltiples usos. Investigaciones recientes destacan el corozo como un alimento funcional debido a su alto contenido de antioxidantes capaces limitar el crecimiento de células cancerígenas.

En Estados Unidos se le conoce principalmente como “corozo” en contextos latinoamericanos, pero su semilla dura se denomina “tagua nut” o “vegetable ivory” (marfil vegetal), usada en botones y artesanías sostenibles, aunque esto a veces se confunde con la palma Phytelephas macrocarpa.

Perfil nutricional y beneficios

Se consume fresco, en jugos, mermeladas o licores, y su palma soporta economías locales y ecosistemas frágiles como el bosque seco tropical.

El corozo es rico en vitaminas (A, B, C, E), minerales (calcio, hierro, magnesio, potasio), proteínas, aceites y fibra, ayudando a:

Regular el azúcar en sangre .

. Controlar el colesterol .

. Combatir la anemia .

. Mejorar las funciones intestinales.

Su palma proporciona refugio a la fauna, se usa en construcciones rurales y tiene potencial en biocombustibles o tratamientos para enfermedades digestivas y neurodegenerativas.

Un estudio publicado por la plataforma digital de la editorial SAGE Publications, titulado “Extracto de Bactris guineensis (Arecaceae): Caracterización de polifenoles, capacidad antioxidante y citotoxicidad frente a líneas celulares cancerosas”, revela que el corozo contiene biocompuestos en mayor cantidad que otras bayas.

El poder antitumoral del corozo (Bactris guineensis)

Este estudio eleva a una fruta silvestre al nivel de “superalimento” con base científica. Lo que los métodos tradicionales sabían por intuición, hoy se valida con cromatografía y citometría.

1. El secreto químico: proantocianidinas

El estudio identifica que el principal activo del corozo son las proantocianidinas. Estos polifenoles son conocidos por su capacidad para:

Neutralizar radicales libres ( estrés oxidativo ).

( ). Proteger las paredes de los vasos sanguíneos .

. Actuar como escudos naturales en el tracto digestivo.

2. Eficacia selectiva: el “francotirador” natural

Lo más impresionante de los resultados es la selectividad. En la lucha contra el cáncer, el mayor reto es eliminar la célula maligna sin dañar la sana.

Resultados: El extracto mostró una CI_50(concentración necesaria para inhibir el 50% de las células) muy baja en adenocarcinomas de colon e hígado .

El extracto mostró una CI_50(concentración necesaria para inhibir el 50% de las células) muy baja en . Significado: Es más eficaz atacando estas células cancerosas que otros extractos de frutas ya conocidos, lo que posiciona al corozo como una fuente prometedora para tratamientos complementarios.

3. Acción de eliminación de las células malignas

El estudio menciona que el extracto induce la apoptosis (muerte celular programada). Básicamente, los polifenoles del corozo “convencen” a la célula cancerosa de que debe autodestruirse, logrando un impacto de entre el 20% y el 50% en las líneas celulares probadas.

Mitos vs. realidad nutricional

Hay un mito que se repite mucho: “Todas las frutas rojas o moradas tienen el mismo efecto antioxidante”. Pero la realidad es que no necesariamente. El corozo ha demostrado valores de eliminación de radicales significativamente superiores a muchas bayas comerciales, lo que lo hace un ingrediente de élite para la salud preventiva.

Receta: Elixir antioxidante de corozo

¿Buscas mejorar tu salud digestiva? Este jugo de corozo casero, preparado con agua filtrada y un toque de jengibre, es el aliado perfecto para tu bienestar diario. Crédito: Shutterstock

Para aprovechar estos beneficios en casa (de forma deliciosa y refrescante), se puede preparar una bebida que preserva sus propiedades:

Ingredientes

2 tazas de frutos de corozo frescos.

frescos. 1 litro de agua filtrada .

. Un toque de estevia o miel (evita el azúcar refinada para no contrarrestar el efecto antiinflamatorio ).

o (evita el azúcar refinada para no contrarrestar el ). Hielo y una pizca de jengibre (para potenciar la absorción).

Paso a paso de la preparación:

Lava bien los frutos y cocínalos en el agua hasta que la cáscara se rompa y el agua se torne de un color púrpura intenso. Deja enfriar y macera un poco los frutos para liberar toda la pulpa (puedes usar tus manos limpias o una cuchara). Cuela la mezcla. Sirve bien frío con el toque de jengibre.

