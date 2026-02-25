Vivir en Nueva York puede reducir la herencia que dejas: así funciona el impuesto estatal en 2026

Recibir una herencia puede significar un punto de inflexión en las finanzas de una familia. Ya sea un bien inmueble como una casa, otros activos de alto valor como joyas, obras de arte o cantidades significativas de dinero, representan un alivio económico importante.

Muchos residentes desconocen que el estate tax de Nueva York puede activarse con patrimonios mucho menores que el impuesto federal.

Además, vivimos en un momento en el que se transfieren más patrimonios que nunca en Estados Unidos. La mala noticia es que no solo debes prepararte para administrar correctamente este legado, también debes considerar el impacto del fisco.

A nivel federal se aplica el impuesto al patrimonio (estate tax federal) a los bienes que el difunto poseía al momento de su muerte. Este impuesto se paga con el patrimonio y reduce el monto final que reciben los herederos.

El umbral federal es mucho más alto que el estatal, lo que hace que Nueva York sea uno de los estados con reglas más estrictas en este tipo de impuestos.

Pero ese no es el único gravamen. En 2026, el impuesto estatal a la herencia en Nueva York, conocido técnicamente como estate tax, tiene reglas distintas al federal y puede aplicarse a patrimonios mucho más bajos.

En otras palabras, una familia con una propiedad en Nueva York puede enfrentar un impuesto estatal incluso cuando no se considera millonaria.

¿Qué es el impuesto estatal a la herencia en Nueva York?

De acuerdo con el Departamento de Impuestos y Finanzas de NY, el Estate Tax funciona de manera distinta al llamado inheritance tax que existe en otros estados.

Nueva York no cobra un impuesto al beneficiario, sino que aplica el impuesto directamente sobre el patrimonio total del fallecido antes de que sea distribuido.

Es decir:

Estate tax: se aplica al patrimonio.

se aplica al patrimonio. Inheritance tax: se aplica al heredero.

Nueva York solo aplica el primero.

¿Cómo funciona este impuesto en 2026?

Para personas fallecidas durante 2026, el estado establece un umbral de exención de $7,350,000.

Esto significa que los patrimonios por debajo de esa cifra no pagan el impuesto estatal.

Sin embargo, aquí aparece una regla clave que diferencia a Nueva York del sistema federal: el llamado “estate tax cliff” o acantilado fiscal.

A diferencia del impuesto federal —donde solo pagas por el excedente— en Nueva York puedes perder la exención completa si superas el límite por cierto margen.

¿Qué es el “estate tax cliff” y por qué preocupa?

Bajo las reglas vigentes en 2026:

Si el patrimonio supera el umbral en menos de 5% (hasta $7,717,500 ), solo se pagan impuestos sobre el excedente.

), solo se pagan impuestos sobre el excedente. Si el patrimonio supera el 105% del umbral (más de $7,717,500), se pierde la exención completa.

Eso significa que el impuesto puede aplicarse sobre el valor total del patrimonio, desde el primer dólar.

Las tasas son progresivas y oscilan entre 3% y 16%.

Este diseño provoca que una diferencia relativamente pequeña —por ejemplo, pasar de $7.7 millones a $7.8 millones— pueda generar una factura fiscal significativamente mayor.

Mientras tanto, el umbral federal en 2026 ronda los $15 millones por persona, lo que muestra la diferencia entre ambos sistemas.

Ejemplos prácticos

Una familia con una casa en Queens valuada en $900,000, más ahorros, cuentas de retiro y seguro de vida, puede acercarse más de lo que imagina al umbral estatal.

Otro ejemplo: una herencia compuesta por una vivienda en Brooklyn, una cuenta 401(k), una IRA y pólizas de seguro puede fácilmente superar los $7.35 millones, especialmente considerando la plusvalía inmobiliaria en Nueva York.

En estos casos, el impacto del estate tax de Nueva York puede ser considerable.

¿Cómo afecta esto a familias latinas en NY?

El aumento constante del valor de las propiedades en zonas como Brooklyn, Queens o el Hudson Valley ha elevado el patrimonio de muchas familias que no se consideran “ricas”.

Sin embargo, el sistema del acantilado fiscal puede generar cobros desproporcionados en los límites del umbral.

Superar el 105% del límite elimina la exención completa, lo que puede traducirse en cientos de miles de dólares en impuestos estatales.

En Nueva York, no necesitas ser multimillonario para activar el impuesto estatal al patrimonio.

¿Se puede reducir el impacto del impuesto?

Sí, existen estrategias legales de planificación patrimonial que pueden ayudar a reducir la carga fiscal:

Donaciones en vida (gifts)

Fideicomisos o trusts

Revisión de beneficiarios

Planificación con asesor fiscal

Sin embargo, estas decisiones deben tomarse mientras el propietario está vivo y con suficiente anticipación. Una vez ocurrido el fallecimiento, las opciones se reducen considerablemente.

¿Conviene empezar a planear desde ahora?

Sí. Es recomendable revisar periódicamente el valor total de los activos y considerar los ajustes anuales en los umbrales establecidos por el estado.

Además, el mercado inmobiliario en Nueva York sigue elevando el valor de los inmuebles, acercando a más familias al límite del impuesto.

Planificar no es solo para grandes fortunas. En muchos casos, es una medida preventiva para proteger el patrimonio familiar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el “estate tax cliff” de Nueva York

¿Nueva York cobra impuesto a quien recibe la herencia?

No. Nueva York no tiene inheritance tax. Aplica un estate tax, que se calcula sobre el valor total del patrimonio antes de distribuirlo.

¿El impuesto aplica aunque solo tenga una casa?

Puede aplicar. Una vivienda con alta plusvalía puede elevar significativamente el patrimonio total y acercarlo al umbral estatal.

¿Qué es el “estate tax cliff” de Nueva York?

Es una regla que elimina la exención completa si el patrimonio supera el umbral en más de 5%, generando un impuesto mucho mayor al esperado.

¿El seguro de vida cuenta dentro del patrimonio?

En muchos casos, sí. Si no está estructurado dentro de un fideicomiso, puede sumarse al valor total del patrimonio para efectos fiscales.

¿Qué pasa si vivo fuera de Nueva York pero tengo una propiedad allí?

Nueva York puede tener jurisdicción sobre bienes ubicados dentro del estado, incluso si el propietario residía en otro lugar.

¿Se puede reducir el impacto del impuesto estatal?

Sí, mediante planificación patrimonial anticipada, donaciones en vida, trusts y asesoría fiscal especializada.

Conclusión

El impuesto estatal al patrimonio en Nueva York en 2026 no está reservado solo para millonarios. En un estado donde el valor de las viviendas ha crecido de forma sostenida, es más fácil de lo que parece acercarse al umbral que activa el impuesto.

Comprender cómo funciona el estate tax de Nueva York, especialmente la regla del estate tax cliff, puede marcar la diferencia entre la herencia que planeas dejar y la que realmente reciben tus seres queridos.

En materia fiscal, la anticipación es clave. Para muchas familias en Nueva York, planear con tiempo puede significar proteger una parte importante de su patrimonio.

