Quitaron la propiedad de una casa a anciana en Queens: 1ra acusación de ley de robo de escrituras en Nueva York

Deepa Roy (68) y Victor Quimis (39) fueron acusados de colaborar para robar la casa de Renuka Bherwani, una anciana viuda residente en Kew Gardens Hills (Queens), mientras recibía cuidados paliativos en su hogar.

Éste caso es el primero en su tipo que se presenta bajo la nueva ley de robo de escrituras (Deed Theft Law) de Nueva York, que penaliza el robo de escrituras y otorga a la Fiscalía General del estado Nueva York (OAG) jurisdicción original para procesarlos.

Una investigación de la OAG reveló que Roy y Quimis al parecer falsificaron la firma de la anciana en documentos que les transferían la propiedad de la casa. Posteriormente falsificaron papeles adicionales para transferir la propiedad de la casa a Hunter Studios & Developer Corp. (Hunter Studios), una corporación propiedad de Quimis.

Luego Quimis obtuvo una hipoteca de $552,500 dólares sobre la propiedad, lo que le permitió robar más de $300,000 tras liquidar la hipoteca anterior de Bherwani y los gravámenes a su nombre, según la acusación. Tanto Roy como Quimis fueron acusados de múltiples delitos graves por su participación en este supuesto plan. De ser declarados culpables enfrentan una pena máxima de entre 8 1/3 y 25 años de prisión.

“Deepa Roy y Victor Quimis se aprovecharon de una viuda anciana que se encontraba en un hospicio para robarle la casa que poseyó durante casi 40 años”, declaró la fiscal general Letitia James en un comunicado.

En 2020 Bherwani comenzó a recibir atención domiciliaria de auxiliares de salud en la casa de Kew Gardens Hills que poseía desde 1986 con su ahora difunto esposo, Mohan Bherwani. En marzo de 2021, mientras padecía demencia, otorgó a su hijo Kamal Bherwani y a su nuera, Sabita Bherwani, pleno poder notarial para administrar sus asuntos. En 2022, cerca del fallecimiento de su esposo, Roy comenzó a visitar a la futura víctima en su casa, alegando ante sus asistentes que era amiga suya.

En el verano de 2024 Roy intentó persuadir a los asistentes de salud de la señora Bherwani -quien moriría en junio de 2025, destacó The New York Times-, para que le permitieran vivir en una habitación en la casa. Kamal y Sabita rechazaron esta solicitud, según la fiscalía.

En octubre de 2024 Roy y Quimis presuntamente falsificaron una escritura con la firma de la señora Bherwani, transfiriéndose gratuitamente la propiedad de su vivienda. La firma fue certificada incorrectamente por un notario colegiado del condado Nassau. También usaron la rúbrica falsificada en otros documentos requeridos para la transferencia de bienes raíces, incluyendo un formulario de registro de facturación de agua y alcantarillado del Departamento de Protección Ambiental (DEP) de la Ciudad de Nueva York.

En diciembre de 2024 Quimis y Roy utilizaron una segunda escritura falsificada para transferir la propiedad de la vivienda a Hunter Studios. La firma del notario del condado Nassau fue falsificada nuevamente en estos documentos. Quimis utilizó esta segunda escritura fraudulenta para obtener una hipoteca por $552,500 dólares y usó ese dinero para liquidar la hipoteca restante de la señora Bherwani y los gravámenes que ahora estaban a su nombre. Luego blanqueó las ganancias transfiriendo los $312,037.57 dólares restantes a las cuentas bancarias de Hunter Studios, que utilizó para su beneficio personal. Roy recibió al menos $15,000 dólares por su participación en el robo de la escritura mediante un cheque bancario proveniente de las ganancias robadas, con una nota que decía: “Según el acuerdo”.

Kamal y Sabita descubrieron el robo de la escritura en diciembre de 2024 mientras abrían el correo en la casa donde la señora Bherwani aún vivía y recibía atención domiciliaria. Encontraron una carta del DEP dirigida a Quimis, en la que lo felicitaban por convertirse en el “nuevo propietario” de la vivienda y le proporcionaban instrucciones para crear una cuenta en línea para pagar facturas. Poco después denunciaron el robo de la escritura a la Fiscalía General.

Quimis fue arrestado esta semana, el lunes 4 de agosto, y acusado de hurto mayor, presentación de un documento falso para su registro, fraude hipotecario residencial, lavado de dinero, posesión ilegal de un documento falsificado y plan para defraudar. Roy sigue prófugo y enfrenta los mismos cargos.

“El robo de escrituras es una estafa cruel e insidiosa que despoja a los propietarios de viviendas de larga data de sus propiedades y patrimonio”, comentó el senador Zellnor Myrie. “Demasiados neoyorquinos han sido víctimas del robo de escrituras, lo que afecta desproporcionadamente a los propietarios de viviendas de bajos ingresos, mayores o vulnerables, especialmente a los neoyorquinos negros y latinos que han pasado generaciones en el mismo hogar”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Se anima a los neoyorquinos que consideren ser víctimas de robo de escrituras a ponerse en contacto con la Procuraduría General llamando al 1(800) 771-7755 o enviando un correo electrónico a deedtheft@ag.ny.gov. La denuncia puede ser confidencial. Además, para reportar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema, puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.

El mes pasado una trabajadora social se declaró culpable de robar $500,000 dólares a una anciana con demencia y usar el dinero para jugar en casinos, informó la Fiscalía General de Nueva York. En mayo Alfredo Mateo se declaró culpable de robar aproximadamente $477,685 dólares a una maestra jubilada y a su esposo residentes del edificio donde trabajaba como portero en el Upper West Side de Manhattan (NYC), incluso después de que fallecieran.