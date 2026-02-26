Ahora en serie: Emma Roberts dará nueva vida a “Bride Wars”

El universo de las adaptaciones sigue sumando títulos y ahora es “Bride Wars” quien regresa, aunque no como muchos la recuerdan. La plataforma Peacock confirmó que Emma Roberts encabezará una nueva versión televisiva inspirada en la película de 2009.

En esta ocasión, además de protagonizar, la actriz fungirá como productora ejecutiva a través de su compañía Belletrist.

La historia no seguirá de forma literal el argumento original, aquel que enfrentaba a dos amigas interpretadas por Kate Hudson y Anne Hathaway por la fecha de un matrimonio. La propuesta actual apuesta por una competencia profesional que desplaza el foco del romance para explorar dinámicas laborales y vínculos en escenarios menos previsibles.

De Nueva York a Carolina del Norte, una rivalidad renovada

La trama se centrará en una planificadora de bodas sofisticada y experimentada, papel que asumirá Roberts, quien decide mudarse desde una gran ciudad a Carolina del Norte para relanzar su carrera.

Ese movimiento la pondrá frente a una organizadora local con trayectoria, lo que abre una disputa que no sólo abarca negocios, sino también visiones sobre comunidad, amistad y éxito.

El proyecto, todavía en fase de desarrollo, cuenta con la guionista Sascha Rothchild, conocida por su trabajo en “GLOW” y “XO, Kitty”. Tanto ella como Roberts colaborarán estrechamente en la producción mientras esperan la orden oficial de Peacock para iniciar la etapa de rodaje.

Una franquicia que sigue vigente

El interés por retomar “Bride Wars” no es casual. La película original acumuló más de 115 millones de dólares en la taquilla global y se convirtió en una referencia dentro de las comedias románticas de los años 2000. Su popularidad incluso derivó en un remake chino en 2015, prueba de que el humor alrededor del caos nupcial funciona en distintos mercados.

Mientras este nuevo proyecto toma forma, Roberts continúa expandiendo su presencia en la industria. Actualmente trabaja en la película “Hal” y en la producción de la serie “Tell Me Lies”, mostrando toda su versatilidad dentro del entretenimiento.

Sigue leyendo:

Critics Choice Awards 2026: todos los ganadores de la noche que da inicio a la temporada de premios

Golden Globes 2026: Todos los ganadores de la ceremonia

‘One Battle After Another’ ganó seis premios BAFTA