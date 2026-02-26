Cubano que La Habana reportó como herido en el barco afirma que nunca estuvo ahí

Roberto Azcorra Consuegra, cubano de 25 años que La Habana reportó como uno de los heridos del operativo contra una lancha de Florida, aseguró este jueves a EFE que él está en EE.UU., donde negó haber estado en el barco y saber de cualquier plan relacionado con el hecho, pese a conocer a la tripulación.

“Sí (los conozco), hemos compartido, tengo fotos con algunos de ellos, hemos cenado juntos, tomado una cerveza o un café, y ya. Somos amistades. Pero yo no sabía nada de lo que estaban haciendo. No tenía conocimiento de ningún plan ni de ninguna acción”, afirmó en Miami.

Azcorra Consuegra añadió que su relación con algunos de los implicados en la incursión en Cuba era cercana a nivel personal, aunque precisó que, “por los nombres” no los conoce bien, sino “más por los apodos y las imágenes, que por sus nombres”, en referencia a la lista difundida por las autoridades cubanas.

A su juicio, su inclusión en la lista podría vincularse a imágenes en redes sociales donde aparece junto a algunos implicados, de los que cuatro murieron y seis quedaron heridos.

“Puede ser que por esas publicaciones me estén vinculando. Pero lo importante es que ponen mi nombre y aseguran que estoy ahí, y eso no es cierto. Eso es lo que no entiendo y lo que me parece más grave”, agregó.

El joven relató que salió de Cuba en 2017 “tras robar una lancha de la Guardafrontera”, cuerpo que el miércoles disparó contra los 10 tripulantes de la lancha, y que desde entonces reside en Estados Unidos, donde ha mantenido una postura crítica frente al Gobierno cubano.

“Yo soy activista, desde Cuba ya tenía una posición y aquí he seguido activo en contra de la dictadura. Tengo un historial que ellos conocen y pienso que por ahí puede venir todo”, sostuvo.

Azcorra Consuegra aseguró que recibió la noticia con “sorpresa” después de que le enviaran un enlace con la lista, en la que aparecía su nombre.

“Vi mi nombre y desde ahí empezó todo. Me sorprendió completamente. No entiendo por qué afirman que yo estoy allá cuando yo estoy aquí”, dijo.

El joven señaló que, hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense lo ha contactado por el caso.

“Por ahora no he recibido ningún llamado, pero estoy listo para colaborar si hiciera falta. No tengo nada que ocultar y estoy dispuesto a aclarar lo que sea necesario”, concluyó.

La confusión refleja las dudas en Florida sobre la versión oficial del Ministerio del Interior (Minint) cubano, que el miércoles reportó el operativo porque el barco no obedeció cuando le pidieron el alto en aguas territoriales y disparó a la embarcación policial cubana.

El dueño del barco, un cubano de 65 años que vive en Florida, afirmó que se lo robaron.

