Donald Trump felicita a Gianni Infantino “por sus 10 años como presidente de la FIFA” tras polémico video

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, felicitó este miércoles al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por cumplir una década al frente del máximo órgano del fútbol, que este verano organizará el Mundial 2026.

“Felicitaciones a Gianni Infantino por sus 10 años como Presidente de la FIFA. ¡Qué GRAN líder ha sido! ¡Espero que siga en el cargo otros 10, 20 o 30 años!”, escribió Trump en su cuenta de la red Truth Social.

Donald J. Trump Truth Social Post 12:16 PM EST 02.25.26 pic.twitter.com/CCt9WAqnGL — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 25, 2026

La relación entre Infantino y Trump se ha estrechado desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

El noveno presidente de la FIFA visitó a Trump en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) antes de su toma de posesión para promover la Copa del Mundo y asegurar el apoyo del mandatario a la cita deportiva.

Estrecha relación entre Trump e Infantino

Infantino ha visitado el Despacho Oval y departido con el mandatario en varios eventos, entre ellos el sorteo del Mundial celebrado en Washington el pasado diciembre, donde el suizo le entregó a Trump el primer premio FIFA de la Paz por su “acción extraordinaria” para tratar de acabar con conflictos como el de Ucrania y el de Gaza.

La imagen de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, luciendo la gorra de Estados Unidos en la Junta de la Paz organizada por Trump.pic.twitter.com/q8JQzvHaic — GRADA B pro (@GradaBpro) February 19, 2026

Ambos coincidieron recientemente en la primera reunión de la Junta de Paz, entidad multilateral impulsada por Trump para resolver conflictos mundiales, empezando por el de la Franja.

En el encuentro, celebrado en la capital estadounidense la semana pasada, el presidente de la FIFA confirmó que la organización deportiva ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos deportivos en el enclave palestino.

Gianni Infantino cumple este jueves 10 años como presidente de la FIFA, a donde llegó con una promesa de revitalización tras su mayor crisis por corrupción durante la presidencia de Josep Blatter y en la que ahora presume de estabilidad y transparencia.

La celebración del primer Mundial de manera simultánea en tres países y con 48 selecciones participantes supone la materialización de uno de los grandes proyectos de Infantino para expandir el torneo y la marca FIFA.

Seguir leyendo:

Entrenador portugués Paulo Fonseca ataca a Donald Trump y Gianni Infantino: “Solo piensan en el dinero”

Joseph Blatter critica la relación de Gianni Infantino con Donald Trump: “Lo peor que le ha pasado a la FIFA”

Mexicanos usaron balones con la cara de Donald Trump en protesta contra el Mundial 2026