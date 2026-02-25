Entrenador portugués Paulo Fonseca ataca a Donald Trump y Gianni Infantino: “Solo piensan en el dinero”

El fútbol y la política vuelven a mezclarse gracias al entrenador portugués Paulo Fonseca. El estratega del Olympique Lyon se fue lanza en ristre contra la realización del Mundial 2026 en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el mandamás de la FIFA Gianni Infantino.

Con motivo del cuarto aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, el director técnico, cuya esposa es de nacionalidad ucraniana, se despachó contra Donald Trump e Infantino en una entrevista con el medio francés L’Equipe.

Fonseca criticó a Trump por, a su juicio, ser responsable en el empeoramiento de la situación de Ucrania en la guerra con Rusia. “Espero que las cosas cambien, pero desde que Trump regresó al poder y prometió una paz rápida, la situación ha empeorado significativamente”, dijo.

“Cientos de drones y docenas de misiles caen a diario. Estados Unidos ha debilitado la posición de Ucrania y la Unión Europea, y esto ha complicado aún más la vida de los ucranianos, añadió Fonseca, que aseguró que no puede ocultar su “indignación”.

Rechazo al Mundial 2026 en Estados Unidos

El entrenador portugués se mostró en contra de que Estados Unidos sea coanfitrión del Mundial 2026 debido a las políticas de Donald Trump.

“La verdad es que a los que amamos el fútbol nos gustaría que el Mundial se jugara en otro lugar y no en Estados Unidos (…) La postura del presidente estadounidense ha sido olvidar, ignorar a los más desfavorecidos y vulnerables, y alinearse con sus propios intereses económicos”, opinó.

Fonseca sostuvo que Trump “no piensa en las personas, sino en el dinero. No sé si el fútbol sea la mejor manera de protestar contra esto, pero hay algunas cosas que me resultan inaceptables”, afirmó.

Ataque contra Gianni Infantino y la FIFA

El estratega luso se quedó a gusto en las críticas y también dejó algunos recados para el mandamás de la FIFA. Fonseca rechazó la postura de Infantino cuando este deslizó que Rusia podría volver a las competiciones europeas.

“¿Jugamos contra Rusia en Moscú mientras que los ucranianos no pueden jugar en su territorio? El país invadido no puede jugar partidos en su propio territorio, ¿pero Rusia sí? Para mí, eso es inaceptable”, declaró.

Bajo la óptica del director técnico ahora en la Ligue 1, “el fútbol no puede resolver todos los problemas, pero puede ayudar a traer más justicia al mundo”.

Sin embargo, considera que este objetivo se dificulta con una figura como la de Infantino que, a su juicio, hace lo mismo que Donald Trump: “Se fija en los intereses económicos y se olvida de la gente”.

En este sentido, Fonseca también se despachó contra Infantino y su papel en la FIFA por crear un Premio de la Paz y entregárselo a Donald Trump.

“¿Saben lo que sentí cuando le entregó el Premio de la Paz al presidente de Estados Unidos? Vergüenza. Es muy triste; el fútbol no lo merece”, concluyó.



