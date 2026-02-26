El Bronx honra a una leyenda: New York Yankees retirarán el número 52 de CC Sabathia

CC Sabathia, leyenda de los ‘Bombarderos del Bronx’ y figura en el último título de New York Yankees, será honrado. El pasado miércoles se conoció que el exlanzador será inmortalizado con el retiro de su 52.

El próximo 26 de septiembre, el integrante del Salón de la Fama recibirá una placa en el Monument Park antes del juego de ese día contra los Baltimore Orioles.

La noticia la dio a conocer Sabathia a través de su cuenta en X con un escrito en el que describió el gesto como uno de los mayores logros de su vida.

“Desde el primer número que colgué en mi locker hasta el 52 que permanecerá para siempre en Monument Park, este viaje al Salón de la Fama ha cerrado el círculo”, escribió Sabathia en X el miércoles por la noche.

“Que los New York Yankees retiren mi número este año es uno de los mayores honores de mi vida. The LegaCCy continues”, añadió.

From the first number that hung in my locker to 52 forever hanging in Monument Park – this HOF journey has come full circle. To have my number retired by the New York Yankees this year is one of the greatest honors of my life. The LegaCCy continues. pic.twitter.com/EwmLFEMhW4 — CC Sabathia (@CC_Sabathia) February 25, 2026

En otra publicación escribió: “¡Gracias a todos por el apoyo, significa mucho!”. Por su parte, los Yankees publicaron un video informando sobre la decisión. “9.26.26. El número 52 de CC Sabathia entra en Monument Park.”, publicaron.

Sabathia se convertirá en el jugador número 24 de la historia de New York Yankees al que la franquicia retira su número. También el primero desde que Paul O’Neill fue honrado con el retiro del número 21 en 2022.

Antes de Sabathia, 23 números han sido retirados, y el número 8 está reservado para Yogi Berra y Bill Dickey.

Sabathia se unirá a sus excompañeros Derek Jeter y Andy Pettitte con placas en Monument Park. Este honor le llega poco después de que fuese elegido integrante del Salón de la Fama del Beisbol en la primera votación de 2025.

El exlanzador pasó las últimas 11 temporadas de una carrera de 19 años en las Grandes Ligas con los Yankees (2009-19) después de lanzar para Cleveland (2001-08) y Milwaukee (2008).

Sabathia fue seis veces All-Star y ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2007, con Cleveland. Dos años más tarde se consagró campeón de la Serie Mundial de 2009 en su primera temporada con los Yankees tras firmar como agente libre.

Tuvo un récord de 251-161 con una efectividad de 3.74 y 3,093 ponches. Se posicionó tercero entre los lanzadores zurdos, detrás de Randy Johnson y Steve Carlton.

En Nueva York deslumbró con un récord de 134-88 con una efectividad de 3.81 y 1,700 ponches con los ‘Bombarderos del Bronx’.



