Donald Trump publica carta de 1989 en la que el dueño de los Yankees le sugería ser presidente de EE.UU.

George Steinbrenner no solo tuvo visión para llevar a New York Yankees a la gloria deportiva. También tenía olfato político y quedó demostrado gracias a una carta de 1989 publicada el pasado domingo por Donald Trump.

En la misiva, fechada el 23 de febrero de 1989, el ya fallecido dueño de los ‘Bombarderos del Bronx’ le sugería a Donald Trump que se postulara algún día a la presidencia de Estados Unidos.

La carta fue publicada por el presidente Donald Trump en su red social Truth Social. La carta fue enviada desde la oficina de New York Yankees en Tampa, Florida, a la Organización Trump en Nueva York.

La correspondencia era una felicitación de Steinbrenner a Trump luego de haberlo visto en el programa de Morton Downey, un show que seguía regularmente. “Estuviste tremendo en el programa”, escribió.

Sin embargo, al final de la nota, Steinbrenner insta a Trump a vincularse con la política de Estados Unidos y postularse como jefe de la Casa Blanca. “Deberías postularte para presidente algún día y arreglar todo este lío”, redactó.

La relación entre Trump y Steinbrenner fue cercana y como quedó demostrado, de larga data. Ambos vivían en Nueva York y frecuentaban los mismos círculos de élite.

Tras la muerte de Steinbrenner en 2010, Trump recordó su legado con cariño en una entrevista con EXTRA TV. “Más que nada, George Steinbrenner sabía cómo ganar. No había nadie como él”, comentó en su momento.

Trump también detalló que Steinbrenner cuidaba de las personas a su alrededor. “Tenía un corazón fuerte. Siempre dije que George no sería realmente apreciado hasta que ya no lo tuviéramos”, recordó.

Steinbrenner llevó a New York Yankees a vivir una época gloriosa en el béisbol de Estados Unidos. Bajo su mandato, consiguieron siete Series Mundiales y once banderines de la Liga Americana.

26 años después de la sugerencia del legendario propietario de los Yankees, Trump siguió su consejo y se postuló por primera vez a la presidencia de Estados Unidos.

El 16 de junio de 2015 confirmó su aspiración a la Casa Blanca en la ‘Trump Tower’ de la quinta avenida. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2016 ganaría la elección presidencial a Hillary Clinton.

En noviembre de 2020 abandonaría el cargo tras caer contra Joe Biden, pero cuatro años más tarde lo recuperaría luego de la renuncia del mandatario. Trump se impuso en las elecciones a Kamala Harris.



