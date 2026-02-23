John Sterling, leyenda del micrófono de New York Yankees, confesó reciente ataque al corazón

A sus 87 años, la legendaria voz de New York Yankees, John Sterling, sufrió un ataque al corazón el pasado mes de enero. Así lo reveló el pasado domingo por la tarde durante una entrevista.

Durante una conversación con WFAN Sports Radio, Sterling aprovechó su conversación con Rickie Ricardo para hacer el anuncio y reconocer que se encontraba en buen estado de salud.

“Todo está bien. Para las personas que no lo saben, no hay ninguna razón para ocultarlo; a principios de enero, tuve un ataque al corazón, y eso está bien. El corazón está bien”, dijo Sterling.

“A veces, afecta a tus piernas y ha afectado a las mías. Así que estoy esperando a que la fuerza deje mis piernas y pueda volver allí. Soy muy afortunado. Todo está bien, y es genial estar contigo”, agregó.

John Sterling shares a health update with Rickie Ricardo after suffering a heart attack in January.



Sending our best to a WFAN legend 🙏 pic.twitter.com/eHDaJANSc6 — WFAN Sports Radio (@WFAN660) February 22, 2026

Sterling detalló que su recuperación ha sido efectiva gracias a sus cuatro hijos que lo cuidaron e hicieron “un trabajo sensacional”.

En este sentido, la antigua voz de los Yankees también destacó que ser fanático de los deportes le ha ayudado. “Aquí estoy acostado en la cama y los Juegos Olímpicos de Invierno fueron geniales”, dijo.

Sterling se retiró de la cabina de transmisión en 2024 después de 36 años como la voz de los Yankees. Aunque regresó ese otoño para la carrera de playoffs de los ‘Bombarderos del Bronx’, que terminó en la Serie Mundial con una derrota ante Los Angeles Dodgers.

Tras su retiro, Sterling había estado presentando un programa de fin de semana en la estación de noticias 770 AM WABC desde abril de 2025, pero los episodios de podcast de su programa solo publicaron actualizaciones hasta finales de diciembre.

John se unió a las transmisiones de los Yankees en 1989. Participó en 5,420 juegos de temporada regular y 211 de postemporada.



Sigue leyendo:

· Donald Trump publica carta de 1989 en la que el dueño de los Yankees le sugería ser presidente de EE.UU.

· Terrance Gore, exjugador de Yankees y Mets, murió por paro cardiaco tras operación de apendicitis

· New York Yankees firman a joven mexicano Felipe de Jesús Hernández