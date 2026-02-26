El teatro latino se toma la ciudad con la nueva edición del Teatro Fest NYC

La escena teatral latina vuelve a ocupar el centro del escenario con el esperado regreso de Teatro Fest NYC 2026, un festival que, más que una programación artística, es una declaración colectiva. Desde el 27 de febrero hasta el 30 de abril, diez de los teatros latinos más influyentes de la ciudad presentarán una vibrante muestra de obras experimentales, clásicos, música, danza y propuestas multidisciplinarias en distintos escenarios de Nueva York.

Organizado por la Alliance of Teatros Latinos NY, el festival reafirma el teatro latino como un motor cultural imprescindible en la ciudad.

“En un momento en que nuestras comunidades —y nuestros teatros— están bajo ataque, Teatro Fest NYC se convierte en un acto de afirmación y resistencia”, afirma el Dr. Manuel A. Morán, fundador de Teatro SEA. “Este año el festival es aún más poderoso porque nuestra alianza sigue creciendo y celebra quiénes somos: nuestras identidades, nuestros colores y todo el espectro del arte latino, desde el drama y la comedia hasta los títeres, la danza y la música”.

Escena de la obra “La Gringa” que se estará presentando en Repertorio Español./Foto: Cortesía Repertorio Español

Las producciones —presentadas en inglés, español y formatos bilingües— reflejan la amplitud de experiencias que atraviesan la diáspora latina. Son historias que dialogan entre generaciones y comunidades, invitando a públicos de todos los orígenes a disfrutar de espectáculos de primer nivel.

Para Sándie Luna, directora ejecutiva de ID Studio Theater, el festival “afirma el teatro Latine como una potencia cultural que moldea la forma en que se imaginan las historias y las comunidades en Nueva York”, al tiempo que combate la invisibilización y amplía lo que parece posible en el actual momento político.

Una apertura para celebrar

El festival arrancará el 27 de febrero con un adelanto gratuito de la temporada en la New York Public Library for the Performing Arts, en Lincoln Center. La velada incluirá escenas de varias producciones participantes y contará con invitados especiales como Rafael Espinal, comisionado de la Oficina de Medios y Entretenimiento del alcalde. El evento busca abrir el telón con espíritu festivo y comunitario.

Fundada en 2010, la Alianza celebró su primer Teatro Fest en 2015 y desde entonces ha consolidado una red que hoy representa un movimiento vital dentro del panorama teatral neoyorquino. Los diez teatros miembros son: IATI Theater, ID Studio Theater, International Arts Relations (INTAR), Teatro LATEA, Pregones/Puerto Rican Traveling Theater, Repertorio Español, Teatro Círculo, Teatro SEA, Thalia Spanish Theatre y The People’s Theatre.

La obra “Ahora Después” del IATI Theater es parte de la programación./Foto:Eduardo Resendiz Gómez.

Juntas, estas compañías acumulan más de medio siglo de trabajo artístico, múltiples premios Obie, Drama Desk, ACE y HOLA, y reconocimientos oficiales de la ciudad. Sus producciones han impactado a decenas de miles de espectadores, incluyendo audiencias escolares.

Como resume Rosalba Rolón, directora artística de Pregones/PRTT, el festival es “el fruto de años de construcción comunitaria. En tiempos de división, nos mantenemos unidos, orgullosos de representar la vastedad de nuestras culturas e historias”.

La programación completa, horarios y boletos están disponibles en latinotheatersny.com

y teatroslatinosny.com.