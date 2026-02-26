Gerente de Whataburger golpea con bote de basura a cliente violento en Texas y el video se vuelve viral

Una violenta pelea dentro de un restaurante de comida rápida en Texas ha encendido el debate sobre la seguridad de los trabajadores ante clientes agresivos. Un gerente de Whataburger terminó golpeando a un hombre con un bote de basura luego de que el cliente, presuntamente ebrio, regresara al local para atacarlo físicamente.

El incidente ocurrió en la ciudad de Paris, ubicada a unas 100 millas al noreste de Dallas. De acuerdo con reportes de WFAA, el altercado comenzó cuando el cliente, identificado como Anthony William Newhuis, fue expulsado del establecimiento por su comportamiento agresivo hacia el personal.

Según la información policial, Newhuis, de 41 años, había estado alterando el orden dentro del restaurante y fue obligado a retirarse. Testigos indicaron que, al salir, el hombre amenazó con regresar para agredir al gerente una vez que la policía abandonara el lugar.

Las amenazas se materializaron poco después.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso volvió al restaurante aparentemente bajo los efectos del alcohol y entró de manera agresiva. Fue entonces cuando, según la versión oficial, enfrentó al gerente y comenzó el enfrentamiento físico que quedó captado en video.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, muestran al gerente tomando un bote de basura y golpeando repetidamente al hombre mientras otros empleados gritan desesperados pidiendo que alguien presione el botón de pánico. La escena ha generado opiniones divididas entre quienes defienden el derecho del trabajador a protegerse y quienes cuestionan el nivel de fuerza utilizado.

El cliente que grabó la pelea, identificado como Billy Jones, declaró a Fox 4 News que otro empleado intervino inicialmente golpeando a Newhuis en la cabeza con una canastilla metálica para papas fritas. Ese primer impacto habría hecho que el agresor cayera al suelo antes de que el gerente utilizara el bote de basura para repeler el ataque.

Cuando la policía de Paris llegó al lugar, encontró a Newhuis sangrando de la cabeza en el estacionamiento trasero del restaurante. Fue arrestado y enfrenta cargos por agresión que causó lesiones corporales, intoxicación pública y daños criminales.

Las autoridades también informaron que el comportamiento problemático continuó bajo custodia. Presuntamente, el detenido provocó inundaciones en celdas de la cárcel, lo que derivó en un cargo adicional por daños criminales menores a $750 dólares.

Tras lo ocurrido, un portavoz de Whataburger señaló que la seguridad de empleados y clientes es una prioridad para la empresa. En un comunicado, la compañía aseguró que toma este tipo de incidentes con seriedad y que está cooperando plenamente con las autoridades en la investigación.

Crece la preocupación por la seguridad de trabajadores

El caso ha reavivado la conversación sobre la creciente violencia que enfrentan trabajadores del sector de comida rápida y atención al cliente en todo el país. Aunque este episodio ocurrió en Texas, expertos señalan que situaciones similares se han registrado en distintos estados, incluyendo Nueva York y Nueva Jersey, donde empleados han denunciado agresiones físicas y verbales por parte de clientes.

Para muchos trabajadores del sector servicios, estos episodios reflejan una realidad preocupante: empleados que deben tomar decisiones en segundos para proteger su integridad física mientras cumplen con sus labores. Sindicatos y organizaciones laborales han insistido en la necesidad de reforzar protocolos de seguridad, instalar más botones de pánico y ofrecer capacitación en manejo de crisis.

En redes sociales, el video del gerente golpeando con el bote de basura ha sido compartido miles de veces. Algunos usuarios aplauden su reacción argumentando que actuó en defensa propia ante un ataque inminente. Otros consideran que la violencia pudo haberse intensificado innecesariamente.

Las autoridades no han indicado hasta el momento si el gerente enfrentará algún tipo de consecuencia legal. Por ahora, el único arrestado es Newhuis, cuyo caso seguirá su curso en el sistema judicial de Texas.

Mientras tanto, el episodio se suma a una lista creciente de incidentes que evidencian los riesgos que enfrentan trabajadores de restaurantes. Expertos en seguridad recomiendan a empleados priorizar su integridad y contactar de inmediato a las autoridades ante cualquier amenaza.

