La Casa Blanca reduce la posibilidad del arancel global del 15% propuesto por Trump

La Casa Blanca informó este miércoles que la implementación del arancel global del 15% de Donald Trump no será generalizada y dependerá de los avances en las negociaciones comerciales con cada país y de decisiones específicas por nación. Por el momento, se mantienen vigentes los gravámenes temporales del 10 % que comenzaron a regir el pasado martes.

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, explicó a los medios que el aumento de aranceles anunciado recientemente por el presidente Trump no es definitivo para todos los sectores. Según Hassett, la medida “todavía se está discutiendo y dependerá del estatus de las negociaciones y acuerdos existentes”.

Esta postura sugiere una flexibilización en la estrategia comercial, priorizando los diálogos individuales sobre una tasa impositiva uniforme a nivel mundial, informó la agencia EFE.

Nuevo decreto en desarrollo

Por su parte, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, confirmó en una entrevista con Bloomberg que se prepara un nuevo marco legal. Trump tiene previsto firmar un decreto en los próximos días para elevar el actual 10% al 15%, pero únicamente “donde sea apropiado”.

Greer señaló que el objetivo principal de esta medida es garantizar la “continuidad” en los pactos alcanzados con bloques económicos como la Unión Europea y otros países tras los anuncios realizados en abril.

Cambio en el fundamento legal

La política arancelaria ha enfrentado ajustes tras el fallo de la Corte Suprema, que invalidó el uso de una ley de emergencia de 1977 por considerar que usurpaba funciones del Congreso. Ante esto, la Casa Blanca recurrió a una ley de comercio de 1974, que permite fijar aranceles globales del 10 % por un periodo de 150 días.

Pese a la intención inicial de subir la cifra al 15%, la orden que entró en vigor el martes se limitó al 10 %. Esta situación ha generado incertidumbre en los mercados internacionales. Un ejemplo es el Parlamento Europeo, que ha optado por retrasar la ratificación de su acuerdo comercial con Washington ante la falta de claridad sobre el futuro de los gravámenes una vez expire el plazo de 150 días.

Hassett reiteró que los aranceles no desaparecerán, y afirmó que el presidente cuenta con diversos marcos legales para ejecutar sus planes económicos de forma independiente al Poder Legislativo.

