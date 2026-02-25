Hakeem Jeffries tilda el discurso de Trump como un “completo desastre” lleno de odio

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó el discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión como un “completo desastre” en el que profirió “mentiras, propaganda y odio”.

En una reacción posterior al discurso de Trump en el Congreso, Jeffries acusó al mandatario de haber incumplido “su promesa de reducir los costos desde el primer día” y afirmó que “ha encarecido la vida más que nunca, ha privado a los estadounidenses de la atención médica y ha desatado la violencia estatal contra nuestras comunidades”.

“El estado de la unión durante el último año bajo la presidencia de Donald Trump ha sido un completo desastre. Durante casi dos horas esta noche, Donald Trump profirió mentiras, propaganda y odio“, explicó Jeffries en un comunicado.

“Mintió sobre todo, desde el estado de la economía hasta la atención médica y la aplicación de la ley migratoria”, precisó el líder demócrata, partido que está en minoría en el Congreso de Estados Unidos.

“En lugar de presentar a la nación una visión positiva para nuestro futuro y la economía, el presidente culpó a otros de sus fracasos“.

“Los demócratas sabemos que los estadounidenses de a pie merecen algo mejor”, continuó, y abogó por, entre otras cosas, reparar el sistema de salud deficiente y controlar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los agentes de esta agencia federal de Estados Unidos, creada en 2003 bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y responsable de hacer cumplir las leyes migratorias, detener y deportar inmigrantes indocumentados, han actuado en los últimos meses con extrema violencia en algunas ciudades del país.

Sus polémicas intervenciones en ciudades como Minneapolis han causado dos muertos y decenas de heridos.

