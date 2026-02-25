Demócratas denuncian que los estadounidenses “están pagando el precio” de la política Trump

La gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, centró el martes su réplica al discurso sobre el estado de la Nación del presidente Donald Trump en insistir en que el coste de las políticas presidenciales lo “están pagando los ciudadanos”.

Spanberger, que se dirigió al público en Williamsburg, Virginia, comenzó su intervención desmontando los argumentos económicos que había dado Trump: “No escuchamos la verdad de nuestro presidente”.

Con un discurso sosegado y una amplia sonrisa, la gobernadora apeló al coste de la vida como eje principal de su intervención y centró en las cuestiones prácticas del día a día su réplica.

Criticó con dureza la política comercial de Trump, que defendió ante el Congreso que no necesita el visto bueno del legislativo para implementar una nueva partida arancelaria global del 10% que decidió activar después de que el Tribunal Supremo anulara sus mal llamados “aranceles recíprocos”, al considerar que los impuestos aduaneros son una forma de tributación y que esa potestad corresponde precisamente al Congreso y no al presidente.

“Aunque la Corte Suprema anuló estos aranceles hace cuatro días, el daño para nosotros, el pueblo estadounidense, ya está hecho”, afirmó.

Spanberger quiso mostrar la diferencia entre las declaraciones de Trump y la realidad de los ciudadanos: “Mientras el presidente planea otra subida masiva de impuestos (con la imposición de nuevos aranceles globales del 10%) para usted y su familia, les están haciendo la vida más difícil. Les están haciendo la vida más cara. Incluso están dificultando la consulta médica“.

La gobernadora de Virginia afirmó que el “coste de vida es demasiado alto”, replicando el mantra de los demócratas en el país sobre la poca asequibilidad de la vida diaria en EE.UU.

Pero la economía no fue el único asunto que ocupó su réplica ya que lamentó la política migratoria y la agenda de deportación de Trump, que alabó su mano dura contra los migrantes en su discurso.

“Cada minuto dedicado a sembrar el miedo es un minuto que no se dedica a investigar asesinatos, crímenes contra menores o a los delincuentes que defraudan a las personas mayores y les roban los ahorros de toda su vida”, concluyó Spanberger.

