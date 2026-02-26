La Mesa Caliente anuncia nueva temporada desde el 2 de marzo 

El programa de televisión La Mesa Caliente, de la cadena Telemundo, tendrá una nueva etapa, según han anunciado sus conductoras en una reciente entrevista con el programa Hoy Día.

Andrea Meza y Verónica Bastos contaron que están muy emocionadas por el cambio que tendrá el show luego de cuatro años de su lanzamiento.

“Me cuesta mucho guardar secretos, pero yo te voy a decir el primero, Penélope, a ti, a mi no me importa que me hayan dicho que no diga nada. A partir del lunes habrá hombres en La Mesa Caliente”, indicó la presentadora costarricense.

La incorporación de voces masculinas ayudará a conocer la visión masculina en ciertos temas.

Penélope Menchaca aplaudió esta incorporación, pero luego se mostró interesada en saber si habrá nuevas integrantes en La Mesa Caliente. Ante esto, Andrea Meza contestó: “Bueno, sí, va a haber. Se supone que somos cuatro, pero no nos han dicho quiénes, no sabemos”.

Estas incorporaciones se darán por la salida de Myrka Dellanos hace unos meses y además Giselle Blondet, quien se recupera de una operación en la espalda.

La Mesa Caliente se renueva

Verónica Bastos comentó que las nuevas integrantes traerán una nueva energía y una nueva fuerza al programa de televisión.

Otras sorpresas que habrá el 2 de marzo es que tendrán un nuevo set con muchos detalles especiales para el disfrute de la audiencia.

“El próximo lunes van a ver una Mesa Caliente totalmente nueva, en un set totalmente nuevo”, prometió la costarricense. Mientras que Andrea Meza dijo que todos los días habrá una celebridad invitada con la intención de que sean cinco los panelistas encargados de analizar los distintos temas.

Este show es uno de los más fuertes en la cadena Telemundo, ya que incluyen temas de actualidad, entrevistas e intensos debates.

