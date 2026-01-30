¿Qué se sabe del estado de salud de Giselle Blondet, conductora de La Mesa Caliente? 

Giselle Blondet había preocupado a su público por su ausencia durante varios días del programa La Mesa Caliente, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

Luego de tanta expectativa, la conductora boricua publicó un video en su cuenta en Instagram en el que contó qué fue lo que pasó y dio detalles de su estado de salud.

“Hola a todos. Bueno, paso por aquí para saludarlos, pero sobre todo para darles las gracias por todos esos mensajes tan bonitos, tan cariñosos que me han dejado”, dijo al comienzo de la publicación.

Giselle Blondet habla de su salud

Giselle Blondet agregó: “Yo sé que muchos se están preguntando por qué no me ven en la televisión. Voy a contarles un poquito. Saben que hace unas cuantas semanas me operaron de la espalda y la recuperación ha sido un poco más complicada de lo que me podía imaginar”.

La también actriz dijo que pasó varios días en el hospital y aunque ahora está en su casa, el tratamiento no ha terminado.

Pese a que no ha terminado de recuperarse, dijo que tiene mucha fe en que estará mejor en unos días. “A veces Dios permite que el mundo se detenga para que podamos ver con claridad. Ha sido un proceso complicado, pero voy de la mano de Dios y de ustedes. Sus mensajes son mi mejor medicina ahora mismo. Gracias por tanto. Los quiero”, escribió en la descripción del material.

Varios colegas le han deseado una pronta recuperación para verla de nuevo en la pantalla. Adamari López, por ejemplo, le indicó: “Dios es el Doctor por excelencia y siempre tiene el control, tú sigue confiando y con Fe mi Gi hermosa. Te quiero muchísimo”.

Por su parte, su compañera Verónica Bastos le escribió: “¡Mi Gigi Tú eres una guerrera que estoy segura ganará esta batalla! ¡Estás en mis oraciones! Miss youuuu so much, girl!”.

