Tarjeta de crédito: qué pasa si tu deuda es cedida a una agencia de cobranza

Indistintamente de la entidad bancaria, la casa comercial o el tipo de tarjeta de crédito, que tu deuda sea vendida o cedida a una agencia de cobranza siempre es una mala noticia. Generalmente, esto sucede entre 6 meses y 1 año después del primer impago.

A partir de ese momento, esta agencia se convierte en el nuevo acreedor legal, y aunque la deuda cambia de dueño, la obligación de pago de tu tarjeta de crédito no ha desaparecido.

¿Por qué es una mala noticia? Porque a diferencia del acreedor inicial, la agencia intensifica los esfuerzos de cobranza: pueden ser más insistentes, abrumar con llamadas y cartas o proponer métodos de pago, incluyendo descuentos. Sin embargo, tienen un objetivo claro: que pagues.

De acuerdo con el sitio web CT Law Help, estos agentes “tratarán de cobrar dinero aunque usted no tenga dinero o crea que no debe nada”. Asimismo, deben seguir las normas que estipula la Ley de Prácticas Justas en el Cobro de Deudas (FDCPA), que protege de prácticas abusivas o injustas. No pueden acosarte ni engañarte.

Qué puede hacer una agencia de cobranza si no pagas la deuda

Si bien tienen que seguir normativas específicas para el cobro, también tienen derechos legales, ya que ellos son los nuevos dueños de tu deuda, que seguramente se la compraron al acreedor inicial.

En este sentido, poseen el derecho de contactarte por distintas vías: teléfono, correo y canales digitales. También pueden reportar la deuda a las agencias de crédito, por lo que tu reputación quedaría manchada.

Y finalmente, si no ven una colaboración, tienen derecho a introducir una demanda, señala Emagia Corporation, un proveedor especializado en soluciones empresariales digitales de pedido a cobro.

Qué debes hacer si te llama una agencia de cobranza

Lo primero es entender que has incumplido con una deuda que el acreedor inicial ha dado por perdida, por lo que decidió cederla o venderla a la agencia de cobranza que ahora está en contacto contigo.

No cuelgues la llamada ni seas ofensivo, porque estás en una posición desventajosa desde el punto de vista legal. Y en el caso de que sea una deuda ilegítima, debes escribir una carta a la agencia de cobros indicando que no debes lo que ellos dicen. “Hasta que ellos no le envíen un comprobante de la deuda, ellos deben dejar de comunicarse contigo”, apunta CT Law Help.

La agencia de cobranza no va a pedir explicaciones y tampoco pretende que te disculpes, únicamente desea negociar el pago, y eso es precisamente lo que debes hacer a partir de ahora.

Según expertos, puedes solicitar una validación por escrito para confirmar el monto y el acreedor. Seguidamente, en una conversación educada y profesional, es momento de negociar un plazo de pagos que sea realista con tu presupuesto.

“Muchas agencias aceptan pagos en suma global por menos de lo adeudado o cuotas mensuales”, destaca Emagia Corporation.

Generalmente, pueden presionarte para que pagues más de lo que puedes, pero es importante que llegues al acuerdo de una cantidad específica, aunque digan que no es suficiente. Si pagas algo todos los meses, evitarás una posible demanda, y si logras aumentar los montos de pago, mejor.

