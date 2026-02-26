Por qué pagar un préstamo correctamente aún podría reducir tu puntaje crediticio

Liquidar un préstamo es, para muchos, una victoria financiera. Sin embargo, algunas personas se sorprenden al revisar su puntaje crediticio y notar una ligera caída después de haber pagado toda su deuda a tiempo.

Aunque parezca contradictorio, esta situación tiene explicación dentro de la forma en que funcionan los modelos de calificación crediticia.

Los sistemas utilizados por las principales agencias de crédito como Experian, Equifax y TransUnion no evalúan únicamente si una persona pagó puntualmente.

Estos modelos analizan múltiples factores para medir el nivel de riesgo financiero, entre ellos la duración del historial crediticio, la variedad de cuentas abiertas y el acceso total al crédito disponible.

El llamado paradigma del pago total

Cuando un préstamo se liquida y la cuenta se cierra, deja de formar parte del historial crediticio activo.

Aunque el comportamiento haya sido responsable, el cierre puede reducir la edad promedio de las cuentas abiertas, especialmente si se trataba de una de las más antiguas del perfil.

La antigüedad es un factor relevante en los cálculos. Un historial más largo suele reflejar mayor estabilidad.

Al desaparecer una cuenta vieja, los algoritmos pueden interpretar un historial promedio ligeramente más corto, lo que puede provocar un ajuste temporal en la puntuación.

Además, el cierre del préstamo puede disminuir el crédito total disponible, dependiendo del tipo de producto financiero que se haya liquidado.

La importancia de la mezcla de crédito

Los modelos de puntaje también valoran la diversidad de productos financieros. Tener distintos tipos de crédito –por ejemplo, préstamos a plazos y tarjetas de crédito– ayuda a demostrar que el consumidor puede manejar diferentes estructuras de deuda.

Cuando se paga y cierra un préstamo a plazos, el perfil puede quedar con menos variedad de cuentas activas. Aunque esto no significa que sea necesario mantener deudas para proteger el puntaje, sí explica por qué el sistema puede reaccionar con una pequeña variación.

La edad del historial cuenta más de lo que parece

El tiempo es un componente silencioso pero clave en los puntajes crediticios. Si el préstamo pagado era uno de los más antiguos, su cierre puede afectar la edad promedio de las cuentas activas.

Por ejemplo, si una persona termina de pagar un préstamo personal de cinco años que representaba su cuenta más vieja, la profundidad histórica del perfil podría reducirse en los cálculos de las agencias.

El momento también influye

El impacto puede ser más notorio si el cierre ocurre justo antes de solicitar una hipoteca, un préstamo automotriz u otro financiamiento importante.

En estos casos, se recomienda esperar uno o dos meses después del pago total para permitir que los reportes se actualicen correctamente.

También es fundamental verificar que el préstamo aparezca en el reporte como ‘pagado en su totalidad’ y no como ‘cerrado con saldo’, ya que los errores de reporte pueden afectar la calificación.

Qué hacer después de pagar una deuda

Especialistas financieros suelen recomendar mantener al menos un producto de crédito activo, siempre que sea manejado con responsabilidad.

Utilizar una tarjeta para gastos pequeños y pagar el saldo completo cada mes puede demostrar actividad positiva sin generar intereses.

También es aconsejable revisar los reportes crediticios varias veces al año para detectar posibles errores, mantener un fondo de emergencia y evitar cerrar cuentas antiguas inmediatamente después de liquidar una deuda.

Una caída temporal no define tu salud financiera

Una baja leve en el puntaje tras pagar un préstamo no significa que se haya hecho algo incorrecto. Los modelos simplemente recalculan el riesgo con base en los cambios en el perfil.

En muchos casos, el puntaje se recupera con el tiempo si se mantienen buenos hábitos financieros.

Además, reducir obligaciones de deuda mejora el flujo de efectivo mensual y aporta mayor estabilidad a largo plazo, incluso si el número en el reporte se mueve ligeramente.

