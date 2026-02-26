Real Madrid encabeza el ranking de ingresos en Europa, según informe de la UEFA

La UEFA proyecta ingresos históricos para el fútbol europeo en 2025, con los clubes de primera división superando por primera vez la barrera de los 30,000 millones de euros ($32,700 millones de dólares), según su más reciente informe financiero. En ese escenario, el Real Madrid encabeza el ranking mundial con ingresos estimados en 1,161 millones de euros ($1,266 millones de dólares), más del doble que el décimo clasificado, el Chelsea FC.

El estudio, que analiza la situación de 739 equipos pertenecientes a las 55 federaciones miembro, destaca un crecimiento sostenido desde 2015, con incrementos superiores a 1,300 millones de euros por año ($1,417 millones de dólares). El récord anterior se registró en 2024 con 28,600 millones de euros ($31,174 millones), cifra que quedaría atrás con la proyección actual.

La brecha económica entre clubes también continúa ampliándose. El informe señala que el Real Madrid cuadruplica los ingresos del Crystal Palace, ubicado en el puesto 21, mientras existe una diferencia superior a 350 millones de euros ($382 millones de dólares) entre el Manchester United, octavo en la lista, y el Aston Villa, decimotercero.

A nivel colectivo, los equipos de la Premier League mantienen su dominio económico. Solo por derechos televisivos, los clubes ingleses generaron 1,500 millones de euros ($1,635 millones de dólares) más en 2024 que en 2014, cifra similar al aumento combinado de las otras 53 ligas europeas. El club promedio de la Premier ingresó 265 millones de euros ($289 millones), muy por encima de la Bundesliga (164 millones / $179 millones), LaLiga (77 millones / $84 millones), Serie A (71 millones / $77 millones) y Ligue 1 (68 millones / $74 millones).

En cuanto a los gastos, los salarios crecieron de forma moderada en los últimos dos años. El Real Madrid destina el 43 % de sus ingresos a nómina, mientras el Olympique Lyonnais supera el 100 %. Hubo incrementos en clubes como el FC Barcelona y el Liverpool FC, mientras el Paris Saint-Germain redujo costos en más de 100 millones de euros ($109 millones).

El reporte también subraya la fuerte inversión en infraestructuras, con 2,400 millones de euros ($2,616 millones) destinados a estadios y mejoras en 2024, y el dominio inglés en el mercado de fichajes, donde el valor total de transferencias de sus 20 clubes supera al de decenas de equipos de Alemania, Italia y España combinados.

