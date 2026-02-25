Argentino Gianluca Prestianni publica y elimina arremetida en redes sociales contra la UEFA y el Real Madrid

Horas antes del partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Benfica en el Santiago Bernabéu, Gianluca Prestianni volvió a encender la polémica con un mensaje incendiario en redes sociales que posteriormente eliminó.

Producto de la frustración que le supone haber viajado con el equipo y no poder jugar este miércoles debido a la sanción provisional que le impuso la UEFA mientras se investiga su presunto insulto racista a Vinícius Jr., el argentino arremetió con fuerza en redes sociales.

A través de su cuenta en X, donde no posee verificación y solo tiene 11,800 seguidores, Prestianni criticó duramente a la UEFA asomando un posible favoritismo hacia el Real Madrid.

El atacante de 20 años respondió a un tuit en el que se criticaba un lance del juego donde presuntamente el uruguayo Federico Valverde habría pegado un codazo. La acción fue denunciada por el Benfica, pero la UEFA desestimó la sanción.

Prestianni también cuestionó que se le haya sancionado “sin pruebas” en medio de una investigación no concluida.

“Sancionan a Prestiani sin pruebas y dejan sin sancionar a Valverde con pruebas evidentes. Es desesperante, son la mayor mafia de la Tierra”, decía el tuit al que Prestianni contestó y secundó en su retórica.

“Pegar una piña (golpe) sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas, se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan”, escribió el argentino para posteriormente eliminar la publicación.

La reacción de Prestianni tras conocer la sanción final de la UEFA 🗣️#UCLxDAZN pic.twitter.com/9EnaD2ovy9 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 25, 2026

El mensaje de Prestianni solo estuvo colgado unos pocos minutos. Sin embargo, a pesar de haberlo eliminado, se convirtió en tendencia gracias a cientos de internautas que lo recuperaron.

El pasado lunes la UEFA decidió suspender provisionalmente a Prestianni mientras avanza la investigación que busca confirmar o desmentir si le dijo “mono” a Vinícius Jr. en el partido de ida el pasado 17 de febrero.

En caso de demostrarse que hubo racismo del jugador argentino contra Vinícius, el artículo 14 del código disciplinario de la UEFA establece que cualquier conducta que atente contra la dignidad de una persona por motivos de raza o color de piel puede derivar en sanciones severas de hasta 10 partidos.



