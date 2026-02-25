UEFA rechaza apelación de Prestianni y no jugará ante Real Madrid

La UEFA rechazó la apelación de la suspensión provisional de Gianluca Prestianni y no podrá jugar el partido de vuelta de playoffs de la Champions League ante el Real Madrid.

El ente rector del fútbol europeo anunció el lunes la suspensión provisional del atacante argentino por un partido tras las acusaciones de que profirió insultos racistas contra Vinícius Júnior en el encuentro de ida de la semana pasada.

La UEFA anunció que su órgano de apelación desestimó la solicitud del Benfica contra la suspensión y confirmó la decisión de su órgano de control, ética y disciplinario, emitida el lunes.

Durante el partido, se activó el protocolo antirracismo, pero no se tomaron medidas adicionales, ya que no existían pruebas contra Prestianni. Kylian Mbappé, compañero de Vinícius, afirmó haber escuchado a Prestianni usar el insulto racista cinco veces.

🚨 BREAKING: Benfica have lost their appeal against Gianluca Prestianni’s ban. He misses the Real game.



🗣️ UEFA Statement: “The appeal lodged by SL Benfica is dismissed. Consequently, the UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body’s decision of 23 February 2026 is confirmed.… pic.twitter.com/lJdzl1lxFo — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 25, 2026

Benfica defendió a Prestianni

El Benfica mostró su apoyo a Prestianni y afirmó que los jugadores del Real Madrid que escucharon el presunto insulto a Vinícius Jr. estaban muy lejos.

El club portugués afirmó que acoge con satisfacción la investigación de la UEFA y que “apoya y cree plenamente la versión presentada” por Prestianni, “cuya conducta en el club siempre ha estado guiada por el respeto” hacia todos.

José Mourinho también respaldó a Prestianni y criticó a Vinícius por su celebración tras el gol, por la que recibió una tarjeta amarilla. El entrenador del Benfica afirmó que siempre pasa algo en los estadios donde juega Vinícius.

Mourinho también está suspendido para estar en el banquillo luego de recibir la tarjeta roja, luego de una reclamación de tarjetas en el mismo duelo contra el Real Madrid.

Tanto Prestianni como Mourinho viajaron con el equipo a Madrid para el duelo que se disputará en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid, que no contará con Kylian Mbappé, tiene ventaja de 1-0 con gol de Vinícius Jr. en la ida.

