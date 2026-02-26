Cristiano Ronaldo compra 25% del Almería del fútbol de España

Cristiano Ronaldo compró 25% de la Unión Deportiva Almería, club que milita actualmente en la tercera división de España.

En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués, de 41 años, reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, a través de la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones.

“Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”, dijo Cristiano en el texto.

Aunque el comunicado no ofrece datos sobre cuánto es la inversión monetaria del futbolista portugués del Al Nassr.

¿Quiénes son los dueños de Almería junto a Cristiano Ronaldo?

El dueño de la Unión Deportiva Almería es el empresario saudí Mohamed Al-Khereiji, quien lidera un grupo inversor asociado a SMC Group.

Mohamed al Khereiji expresó en el comunicado su satisfacción por el hecho de que Cristiano haya elegido su club para invertir.

“Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí tanto en lo que respecta al equipo como la cantera”, remarcó Al Khereiji.

Almería está en la segunda división de España, actualmente en el tercer puesto de la tabla con 48 puntos, a dos del Racing de Santander.

En España, el primer y segundo lugar de la tabla ascienden de forma directa a Primera División. Mientras que del tercer al sexto puesto juegan un formato playoffs para conseguir el tercer puesto.

El equipo de Cristiano Ronaldo tiene cuatro victorias en fila y busca regresar a primera división después de dos temporadas. Almería descendió en la campaña 2023-2024 como penúltimo de la tabla.

