Santiago Cruz, un terco que se aferró a la música  

Santiago Cruz vivió en las nubes luego de la salida al mercado de su disco “Cruce de caminos” en 2009.

“Fue un álbum que cambió mi vida, mi carrera, que es un cruce de caminos”, dijo. “Así que hay motivos para estar contentos”.

Para conmemorar tres lustros de la edición de ese álbum, Santiago está realizando la gira “Quince de caminos”, que vuelve a Estados Unidos para realizar la segunda etapa del tour. Pasará por ciudades como Filadelfia, Orlando, Boston, Washington, D.C., Atlanta, Chicago, Austin, Houston y Nashville. Llegará el 14 de marzo al teatro State de Nueva Jersey.

Se puede decir que ese disco fue la tabla de salvación de Santiago porque antes de esa producción su carrera como artista había experimentado importantes altibajos. Por ejemplo, su primer lanzamiento, “Solo hasta hoy”, había tenido un reconocimiento relativo dentro de Colombia, de donde el cantante es originario. Luego llegó “Sentidos”, un álbum que lo hizo replantearse su futuro en el mundo de la música.

“Al segundo [disco] le fue muy mal”, dijo desde su casa en Bogot. “El segundo fue un fracaso, digamos; y yo ya había pasado los treinta [años de edad] y además venía de un proceso de rehabilitación, de adicciones”.

Ese tercer disco, entonces, era su última apuesta. Si volvía a fallar estaba decidido a renunciar al estrellato y seguir con su vida como empresario. Era dueño de un antro en donde solía cantar por las noches.

“Y con toda la carga emocional de ese momento de vida, del proceso de rehabilitación, de adicciones, de querer tomar las riendas de mi vida, de toda la la exigencia emocional que un proceso así requiere, en todo ese contexto se creó ese disco”. dijo.

A lo único que Santiago le atribuye que no se dio por vencido fue a su terquedad.

“Hay un momento en que uno tiene que ser terco”, dijo. “Eso para mí fue lo que lo que definió ese momento en particular de mi carrera, la terquedad; no había argumentos para decirme que al otro lado iba a aparecer la luz; [fue] simplemente el apetito y el deseo de de no darme por vencido”.

Como parte de las celebraciones, Santiago hizo una reedición del disco que se titula “Quince de caminos”. Fue grabado en vivo con una banda enorme que interpretó sonidos más contemporáneos que los de hace quince años. Incluye colaboraciones con artistas como Monsieur Periné y Juan Pablo Vega, además agregó dos temas inéditos.

“No hubo remiendo posterior de ninguna clase en el estudio”, dijo. “Lo que tocamos fue lo que la gente oyó cuando el disco salió y es lo que está disponible en plataformas”.

De esa etapa de terquedad a la fecha, el cantautor ya ha editado siete álbumes más un EP.

Por su parte, la gira por Estados Unidos será distinta de la que lleva por América Latina; tiene un formato más reducido e íntimo que no demerita la calidad del espectáculo, dijo.

“Por suerte, en lo que yo hago, lo más importante siguen siendo las canciones y no cuántas luces tienes ni cuántas pantallas hay en el escenario”, dijo. “Lo más importante siguen siendo las canciones y las canciones se defienden con una guitarra o con una banda de veinte personas atrás”.

