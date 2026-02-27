45 años de cárcel para pandillero MS-13: crimen en parque de Queens, Nueva York

Oscar Flores Mejía, alias “Chamuco”, fue condenado a 45 años de cárcel por la muerte del adolescente Andy Peralta en Queens (NYC) en un intento por ascender en la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Según la evidencia de los fiscales federales, Flores Mejía fue el impulsor del sangriento asalto de 30 minutos sucedido en Kissena Park reclutando a sus coacusados para golpear, estrangular y apuñalar a Peralta, de 17 años, el 13 de abril de 2018.

“Él dio la orden de atacar a Peralta al inicio del asesinato. Él fue quien pisoteó la cara y la cabeza de Peralta mientras [Juan] Amaya Ramírez lo estrangulaba hasta la muerte. Y él fue quien le metió tierra en la boca a Peralta para ahogar sus gritos llamando a sus padres”, declararon los fiscales en un expediente judicial el año pasado citado por Daily News. Incluso después de la muerte de Peralta, el acusado apuñaló y mutiló su cadáver y posó sobre él para una fotografía “de trofeo”.

En agosto de 2025 Amaya Ramírez, un aspirante a miembro de la pandilla Mara Salvatrucha que usó a su novia para inducir la muerte de Peralta, fue condenado a 45 años de cárcel. Ahora la misma sentencia a Flores Mejía fue dictada también por LaShann DeArcy Hall, jueza federal de Brooklyn.

"La insensatez de este asesinato sólo es comparable a su brutalidad… es un escalofriante recordatorio del cruel desprecio de la MS-13 por la vida humana" Joseph Nocella – Fiscal federal NY

En 2023 quince miembros de la notoria de la pandilla MS-13 fueron acusados por fiscales federales como parte de una amplia investigación sobre una serie de asesinatos brutales en Queens (NYC), incluida una mujer, Leyla Carranza, quien atrajo a Peralta a la emboscada brutal en Kissena Park.

Peralta frecuentaba a jóvenes miembros de la pandilla Calle 18, una acérrima rival de la MS-13, pero se distanció de ellos cuando encontró novia. Entonces sus calificaciones subieron, su actitud mejoró y se llevó mejor con sus padres, según la fiscalía.

Antes de todo eso, sin embargo, Peralta y sus amigos grabaron un video en vivo de Facebook en junio de 2017 donde él mostró un cartel de la pandilla Calle 18 y cantó con sus amigos. Eso selló el destino de Peralta. Flores Mejía se topó con él de alguna manera, posiblemente a través de redes sociales, y lo compartió con los aspirantes a miembros de la MS-13 que finalmente asesinaron a Peralta.

Flores Mejía, ahora de 26 años, tenía 18 y vivía en Elmhurst (Queens) cuando él y sus compañeros de pandilla asesinaron a Peralta. Él y su cómplice Amaya Ramírez ya eran jóvenes aliados de la MS-13 cuando ambos vivían en El Salvador, y la pandilla usó a Carranza, la novia de Amaya Rivera, como cebo para su trampa.

“La insensatez de este asesinato sólo es comparable a su brutalidad”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella. “Los acusados ​​llevaron a Andy Peralta a una zona apartada del Parque Kissena, donde lo golpearon sin piedad antes de que Amaya Ramírez lo estrangulara hasta la muerte y Flores Mejía lo atacara con un cuchillo. El asesinato de este adolescente es un escalofriante recordatorio del cruel desprecio de la MS-13 por la vida humana”.

Long Island y Queens son las dos de las áreas con mayor presencia de Mara Salvatrucha en EE.UU., donde se le atribuyen docenas de ejecuciones y desapariciones. El grupo está asociado con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino.

En agosto del año pasado 42 personas -en su mayoría de MS-13- fueron arrestadas en cuatro días en uno de los mayores operativos contra pandillas en la historia del condado Nassau en Long Island (NY). De ellos, 33 quedaron bajo custodia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) sin derecho a fianza, a la espera de deportación.

La MS-13 opera mediante la intimidación y la violencia, incluyendo el homicidio y el enriquecimiento de sus miembros y asociados mediante actividades delictivas, como allanamientos de morada, robo de armas de fuego, joyas, dinero en efectivo y otros artículos de valor, y la venta de narcóticos.

En julio pasado Alexi Sáenz, líder de la camarilla “Sailors Locos Salvatruchas Westside” (Sailors) de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Brentwood/Central Islip (Long Island, NY) fue condenado a 68 años de prisión. Su hermano Jairo Sáenz esperaba sentencia luego de que también se declarase culpable. Previamente había sido deportado a El Salvador en 2018, pero reingresó indocumentado a Estados Unidos, donde estuvo prófugo durante casi cuatro años, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

En abril de 2025 Joel Vargas Escobar, supuesto pandillero de la MS-13 conocido como “Momia”, fue arrestado en Nueva York por su presunta participación en una conspiración responsable de 11 asesinatos, extorsión y delitos de armas en Nevada y California.

En febrero de 2025 Keyli Gómez, una joven que emboscó a cinco adolescentes hasta entregarlos para ser ejecutados a manos de la notoria MS-13, fue sentenciada en Nueva York. Luego de sus crímenes la joven se cambió de bando y testificó en contra de la pandilla.

Previamente Leniz Escobar, conocida como “La diablita”, fue sentenciada a 50 años de prisión por atraer a cuatro jóvenes a una emboscada mortal a machetazos en Nueva York.