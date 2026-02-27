Clima de hoy en Chicago para este viernes 27 de febrero

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. También somos conscientes, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 27 de febrero.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1 durante la primera parte del día y del 6 durante la noche. Luego, habrá nubes escasas.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 18.64 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 06:29 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:38 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será de 36 grados Fahrenheit (2 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 25 (-4ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 71% por la mañana, 65% por la tarde y 71% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima